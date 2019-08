"Fosse/Verdon", miniserie para conocer al genio junto a su musa y amante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 17 nominaciones a los premios Emmy, la miniserie Fosse/Verdon explora la intimidad de una de las parejas artísticas más importantes del teatro y cine: Bob Fosse y Gwen Verdon que en la miniserie que este miércoles estrena Fox Premium tiene los rostros del ganador del Oscar Sam Rockwell y la nominada Michelle Williams.

Hay personas que viven apasionadamente, como si no hubiese un mañana. Se creen indestructibles y todopoderosas, aunque la biología les termina pasando factura. El coreógrafo, bailarín, director teatral y de cine, Bob Fosse fue uno de ellos. Se dice que Fosse fumaba hasta cinco cajas de cigarrillos por día, consumía cocaína y estiraba las horas del día con anfetaminas, y algo de eso se mostraba en la película semibiográfica All That Jazz. Fosse vivió intensamente y, al ignorar las señales de fatiga que su cuerpo le daba, falleció a los 60 años.

Eso fue en setiembre el año 1987 y para ese entonces Fosse había revolucionado el género musical, tanto en el cine como en el teatro gracias a una carga sexual que no contenían las producciones de ese entonces, audaces pasos de baile y un estilo sin igual. También fue (y sigue siendo) el único realizador en obtener los tres premios más importantes a la dirección: Tony, Emmy y Oscar en un mismo año. Eso fue en 1973 gracias a la película Cabaret, el musical Pippin y el especial Liza with a Z.

Sam Rockwell es el director Bob Fosse en la miniserie Fosse/Verdon. Foto: Difusión

Y títulos como Cabaret, Sweet Charity y All that Jazz son algunas de las películas que dirigió Fosse, y que tienen mención en la miniserie Fosse/Verdon que el miércoles se estrena por la señal Fox Premium.

La llegada a la cima del éxito no fue una tarea sencilla, y menos en solitario, y en esta miniserie creada por Thomas Kail y Steven Levenson de ocho episodios, se muestra que ese camino a la fama fue en compañía de Gwen Verdon, quien primero fue su musa, luego amante y después esposa, para terminar dejándolo a causa de las variadas infidelidades.

Porque Fosse no fue un personaje sencillo, y así se lo puede ver en el primer episodio que Sábado Show pudo ver antes del estreno en Uruguay. El primero se titula Life is a Cabaret (todos los episodios llevan como título el nombre de una canción), presenta esa relación entre el genio y su musa. Ella fue la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos, y la única capaz de interpretar las imposibles coreografías de Fosse. Así, juntos cambiarán la cara del espectáculo, aunque a un costo bastante alto.

Imagen del primer episodio de la miniserie Fosse/Verdon. Foto: Difusión

Interpretados por dos brillantes actores como lo son Sam Rockwell y Michelle Williams (ambos están nominados al Emmy), la serie mezcla el drama sobre esta pareja, mientras se presenta el ascenso al estrellato de ambos en Hollywood.

Tomando como base la biografía de Fosse escrita por Sam Wasson, la serie va saltando en el tiempo para presentar distintos momentos de ellos, quienes se conocieron en 1955 durante la producción de Broadway de Damn Yankees, donde Fosse era el coreógrafo recién llegado y Verdon la protagonista impuesta por los productores. Fue durante los ensayos donde comenzó la admiración profesional y la relación sentimental entre ambos. El musical se convirtió en un éxito, ambos se llevaron el Tony (como coreógrafo y protagonista), comenzando una colaboración entre ambos que llegaría a su cúspide en 1975 cuando se estrenó el musical Chicago. Aunque para ese entonces la pareja ya se había divorciado.

Imagen de la serie "Fosse/Verdon", recreando la película "Cabaret". Foto: Difusión

Aunque el germen de la serie Fosse/Verdon no es Chicago, sino Cabaret. La adaptación del musical a la pantalla grande, donde Fosse tomaba parte de la tradición expresionista alemán, con algo de Bertolt Bercht y se inspiraba vagamente en la novela Adiós a Berlín de Christopher Isherwood, se convirtió en un éxito y se llevó ocho premios Oscar, aunque quedaría relegada por otra gran película de ese año: El padrino.

Aunque la visión de Fosse, quien quería filmar hasta el sudor de las bailarinas para darle más expresividad a los personajes, no era sencillo de seguir para los ejecutivos, que entendían que la película era sombría, y solo Gwen podía hacer entrar en razón al director. Y para darle un poco más de drama a este mito, en el centro de esta constelación se encontraba la joven Liza, hija de dos leyendas de Hollywood como lo fueron Vincent Minelli y Judy Garland.