Rusherking antes del Luna Park: "Hubo días en los que no comía porque no tenía plata"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con solo 22 años, Rusherking (Thomas Tobar) conquistó el mercado de la música urbana. De la mano de hits como Bailando te conocí o De enero a diciembre, el músico alcanzó la cresta de la ola. Además, está en el epicentro mediático por su romance con la China Suárez. Días atrás pasó por Montevideo para cantar en la fiesta Rush y habló con El País.



-¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre el Thomas Tobar que fuiste y el Rusherking que sos?



-Somos la misma persona, pero si me pongo a pensar cómo cambió mi vida creo que lo más importante es todo lo que maduré. La prensa, la fama y la música me hicieron madurar muchísimo.



-¿Qué fue lo que te hizo madurar más rápido?



-Cuando me fui de casa a los 16 años para empezar a hacer freestyle. Me mudé a Buenos Aires; y vivir solo y adecuarme de la nada a otro contexto fue lo más fuerte.



-¿Cómo fue el proceso desde que te fuiste de Santiago del Estero hasta que consolidaste tu carrera en Buenos Aires?



-Antes de mudarme a Buenos Aires íbamos muchas veces con mis amigos y dormíamos en sótanos sin nada de plata. Hubo muchas experiencias malas hasta que finalmente me mudé hace tres años y junté plata para grabar un videoclip. El que lo hizo me recomendó con una discográfica y ellos me contrataron.



-¿Recordás alguna noche particularmente difícil de esos primeros intentos en la capital?



-Hubo muchos días en los que directamente no comíamos porque no teníamos plata. Nos movíamos caminando con cero pesos. Yo no les contaba nada a mis viejos para no preocuparlos.



-¿Cómo fue la reacción de ellos cuando planteaste que querías dejar tu vida en Santiago del Estero para dedicarte al freestyle?



-La primera etapa era complicada. Ellos no querían saber nada con la música porque el último año había tenido que dejar la escuela. Ya me estaban llamando para competir en freestyle de varios lugares y yo le fui sacando prioridad a la escuela porque no me daba el tiempo. A mis padres no les gustaba nada porque ellos querían que yo estudie. Con el tiempo entendieron que era lo que me gustaba. Empecé a llegar de las competencias con premios y plata, y empezaron a ver que todo eso era fruto de lo que yo hacía. Después seguí haciendo música como por un año hasta que me empezó a ir bien y me llamaron de la productora. Se los conté llorando porque para mí era lo mejor que me podía pasar. Ahí fue que finalmente me soltaron.

-¿Por qué creés que los principales referentes de este auge de la música urbana llegan del interior de Argentina?, ¿qué tienen en común?



-El hambre, no de comida sino de ganas de llegar. Cuando estás en un lugar muy céntrico las cosas están más a tu alcance. En cambio cuando estás más lejos cuesta más y soñás mucho más con eso. Y es lo que está pasando: Tiago es de Monte Grande, FMK de Necochea, yo de Santiago del Estero. Somos todos de distintos lugares. Una vez charlamos de eso y pensamos que tenemos eso en común: el hambre de llegar.



-¿Extrañás algo de la vida que tenías antes de convertirte en el ídolo de miles de fans?



-Extraño un poco la tranquilidad, pero estoy muy contento con mi laburo, con lo que soy ahora y con lo que hago. Estoy muy feliz.



-¿En qué instancias notás esa falta de tranquilidad?



-Yo salgo con mis amigos y la gente enseguida nos conoce, se nos acerca y nos pide fotos. Yo trato de ser lo más amable, cercano y humano posible. Nos debemos a ellos y nos sacamos fotos chochos.



-¿Cómo te llevás con esa exposición y con el hecho de que todos estén pendientes de lo que hacés o decís?



-Fue un proceso. Al principio era difícil porque de golpe todo el mundo siente que tiene el derecho a opinar sobre lo que uno dice o hace, pero después uno entiende que es parte del juego. Al ser conocido la gente ve constantemente lo que estás haciendo y entonces opina, para bien y para mal. Lo que uno tiene que hacer es mantenerse fiel a sus decisiones y no perder el foco.



-¿Lo sufriste en algún momento?



-En algún momento sí, hasta que entendí que no tenía que sufrirlo porque estoy para hacer música y no para padecer por comentarios malos de gente que está sentada en su casa mirando la tele. No me preocupo por la gente que bardea. Me quedo con la gente que nos tira cosas positivas y nos quiere ver crecer.



-¿Cómo administrás la parte económica, que también te cambió de un día para otro?



-Tengo mi equipo que me aconseja. Trato de cuidarme con mis gastos. Lo único que me compré fue un auto que quería hace mucho. También les cambié el auto a mis papás. Hago los gastos necesarios, en cosas que me van a servir. No soy de despilfarrar. Tengo una pequeña obsesión con las camperas y las zapatillas, pero trato de mantenerme chill.



-Los artistas que se hicieron masivos durante la pandemia tienen la particularidad de no haber podido perfeccionarse en shows chicos antes de subir al escenario de un espectáculo masivo, ¿cómo lo manejaste?



-Fue difícil. Cualquiera de afuera con dos dedos de frente se daba cuenta de que éramos pibes que estábamos arrancando y que los shows para nosotros eran complicados. La gente siempre nos entendió. En los primeros shows yo miraba para el piso y me costaba mirar a la gente, y ahora estoy más confiado y más seguro de lo que estoy haciendo.



-En esos primeros shows vos ya eras una figura consolidada...



-Claro. La gente muchas veces era comprensiva en ese sentido, pero otras no. Lo importante es que muchos nos entendieron en ese aspecto y vieron hasta dónde llegamos hoy en día. Hoy estamos muy seguros arriba del escenario y damos lo mejor.



China Suárez y Rusherking. Foto: Instagram @sangrejaponesa