Natalia Camilo confirma su ruptura con Nicolás Albarracín: "Estoy enfocada en mis hijos y en mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Ahora que se acerca fin de año, ¿qué balance hacés de 2019?



-Ha sido un gran año. No me lo esperaba pero lo mío siempre es así. Me dejo sorprender por las propuestas. Uno de los puntos altos fue en octubre cuando estrenamos Todo puede estar mucho peor en Buenos Aires con el elenco 100% uruguayo. Me marcó. Había estado en 2015 actuando en esa ciudad, pero no en calle Corrientes.



-¿Por qué te marcó?



-Fue de las experiencias más lindas de mi carrera. Nos llevó Nazarena Velez, pero había muchísimos uruguayos en la sala. Cuando uno va a Argentina, asume un desafío para comprobar cómo te recibe el público, si hacés reír o no. Acá, la gente más o menos sabe lo que hacemos. Pero allá todo es nuevo. Y la verdad es que fue increíble. Desde ya sabemos que volvemos el año que viene. Los directivos del teatro quedaron encantados con la obra y también Nazarena. Llenamos las dos funciones. Como había mucho público uruguayo, también fue emocionante. Al final se paraban a aplaudir y estaba con la bandera al hombro. Todos nos emocionamos y un compañero se quebró. Fue una experiencia muy fuerte.

Natalia Camilo. Foto: Gabriel Parra

-La semana pasada fuiste parte del espectáculo teatral Ni un golpe más con la temática de la violencia de género como eje central. Para vos que provenís de la comedia, ¿cómo fue tomar un rol en una obra dramática?



-Fue otro de mis grandes desafíos. Desde que empecé en Sé lo que viste siempre estuve en programas de humor. Con Ni un golpe más, necesitaba llegar a la gente desde otro lugar. Me di cuenta de que me gustó mucho también. Mi papel es el de una víctima de violencia de género que al final le da voz a todas las chicas que no han podido hablar y que están muertas por este flagelo. Hago como resumen de todos los casos que se presentaron a lo largo de la obra. Acostumbrada a ver a la gente reír, acá la vi llorar. Hay diferentes tipo de violencia; no solo la física y todos tenemos un caso cercano, por lo que la identificación se da fácilmente en la obra.



-¿Qué se viene para 2020?



-Algunas cosas vuelven, como Todo puede estar mucho peor en Calle Corrientes. Ni un golpe más también vuelve, en enero en Punta del Este. Sigo con otros proyectos porque soy muy inquieta. Estuve en Perú y mantuve reuniones para hacer teatro. Al ser mamá, no es fácil. Pero me gustaría. Quizás se pueda hacer.



-En TV hubo una experiencia con Ariel Pérez (Café Express TV) pero luego saliste del programa, ¿qué pasó?



-No me gusta hablar mal de las personas. Pero por regla general donde no me siento cómoda, doy un paso al costado. Siempre voy a estar agradecida con Ariel porque él en 2014 me convocó para su programa en Canal U. Me parece que es un profesional muy querido y trabajador. Admiro su talento pero en este caso preferí dar un paso al costado. No estaba trabajando como yo pensaba. Tengo diferente filosofía a la hora de tratar con un equipo de trabajo y me pareció lo más saludable irme.



-Estaban en A+V, pero luego cambió....



-Sí, cambió. En el trabajo y en la vida siempre me gustó la estabilidad. Y el programa sufría de muchos cambios. Hubo también un gesto de Ariel que no me gustó. Me fui de viaje y cuando volví, se grabó un capítulo del programa. Pero no pude cerrar mi ciclo al aire. También tuvo un inconveniente con un productor que es amigo mío. Había cosas que no estaban buenas y preferí irme porque me gusta la tranquilidad.



-Otra de tus facetas ha sido la de DJ, con cada vez más eventos y fiestas...



-También en ese aspecto fue un año increíble. Estuve tocando en muchos eventos. También hice boliches aunque menos que en 2018. El año pasado hice una especie de gira por el interior y ahora me vuelco más a eventos y cosas puntuales. Tengo a mis hijos de 7 y 10 años que juegan a fútbol y tienen muchas actividades. Me gusta llevarlos y ser una madre presente, lo que no siempre es compatible. Así que bajé un poco la intensidad de los toques. Igual, ahora en verano se empieza a mover más.



-En cuanto al amor, ¿qué hay de cierto en los rumores de crisis de tu relación con el futbolista Nicolás Albarracín?



-En este momento estoy muy enamorada de mi hijos y de mi carrera. En todas las parejas hay momentos pero es un tema sobre el que no quiero decir mucho. Estoy muy metida en mi carrera y en mis hijos que cuanto más crecen, más demandan. Uno tiene que enfocarse y no dar mente que lo que tenga que pasar, va a pasar.



-Hace un tiempo hubo una polémica fuerte luego de que una chica divulgara audios tuyos donde la acusabas de querer tener algo con tu pareja. “¿Vos viste el minón que yo soy?”, fue una de las frases que le dijiste cuando ella te catalogó de insegura ¿Cómo se saldó ese episodio?



-Ahora lo tomo como algo gracioso pero fue un tema al que se le dio mucha trascendencia. Por suerte, la gente que me conoce sabe cómo soy. Sabe que soy una chica normal y humilde. Obviamente, soy humana y le respondí de una manera que pudo sonar arrogante. Pero hay que ver el contexto de las provocaciones que me hizo la chica. No era una hincha que quería una foto. Llevaba meses buscando algo y ella publicó lo que a ella le servía y no todo lo que me dijo antes. Por suerte, luego se aclaró y hoy el tema está con abogado.



-¿Era una botinera?



-No sé. Era de esas chicas que tiran corazones al azar, a ver si aparece alguna respuesta. En este caso, fueron dos meses y medio de corazones hasta que estallé. Pero no soy celosa al extremo. Al contrario, me siento muy segura. Así que fue un malentendido gigante e injusto porque se me juzgó de una manera que no soy.



-En las redes sociales estás siempre muy activa, ¿qué te gusta compartir?



-Me gusta el intercambio con la gente, en especial con las mujeres que son mamás y se sienten reflejadas. Me levanto temprano y hasta que me acuesto estoy haciendo historias. No comparto todo, pero sí me gustan que vean ese perfil mío. A veces la gente te ve muy arreglada y se piensan que una no es ama de casa o mamá. Y en realidad yo hago todas las cosas que hace una madre normal. Trabajo con marcas también y eso implica estar compartiendo cosas que hago, como la cama solar o el gimnasio. Empecé como modelo y me gusta esa faceta.



-¿Cómo cuidás tu imagen?



-Entreno mucho. Todos los días hago unos 15 kilómetros en roler y también voy al gimnasio. En cuanto a la alimentación, no como nada light. Como sano pero no me privo de un chocolate o un postre. Yo me doy los gustos porque la vida es tan corta que hay que hacerlo. Cuando llueve hago torta fritas. Quemo las calorías después en el entrenamiento.



-¿Sentiste machismo en los medios?



-En algunos casos puntuales sí. La obra Ni un golpe más me hizo tomar conciencia de lo que grave que es el problema. Y cómo empieza todo en una pequeña pelea y se va agrandando. Creo que es algo que se vive cotidianamente y todos tenemos algún caso cercano.



-¿Te sentiste en algún momento encasillada en la mujer sexy o bomba?



-Sí. Yo arranqué trabajando con ese perfil. Se me veía en Sé lo que viste como una de las gauchitas. Está en uno llevar la carrera para otro lado.



-¿Era machista ese programa?



-No, pero desde el público te podían ver como que eras solo un cuerpo o solo una linda chica. Pero a lo largo del tiempo he trabajado en diferentes papeles y demostré que no soy solo un cuerpo. Sí cuido la imagen y me gusta mostrarme pero puedo hacer un papel de vieja o de mecánica. O incluso en un drama. Amo actuar por encima de todo.



-¿Viste la versión uruguaya de Polémica en el bar, que implica la vuelta a Uruguay de Álvaro Navia? De hecho, el formato tiene una chica exuberante que en Argentina interpreta Virginia Gallardo. ¿No te convocaron?



-Cuando me enteré que estaba, pensé que podían llamarme. Yo no tendría problema en hacer un papel como el de Gallardo en Argentina. No tiene por qué ser machista esa intervención. Si bien empecé de una manera y hoy cambié de perfil, sigo siendo la misma que arrancó en Sé lo que viste.



-¿Quedaron en contacto los integrantes de Sé lo que viste?



-Sí, era un gran equipo. Tenemos un grupo de WhatsApp que es muy activo. Ojalá pudiéramos volver en algún momento. Había un público fiel y tenía mucha repercusión. Quizás no sea mala idea hacer una obra teatro con el elenco.