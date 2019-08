Los MTV Video Music Awards fueron la fiesta de Taylor Swift que ganó el "Video del año"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez los premios que reconocen a los mejores videoclips del año de MTV se realizaron en Nueva Jersey. Con la conducción del comediante Sebastian Maniscalco, la edición 36 de los MTV Video Music Awards repartió premios entre las estrellas que habían llegado hasta el Prudential Center, donde un imponente escenario se había armado para la ceremonia, y 20.000 personas gritaron, rieron y se emocionaron con las distintas presentaciones de la noche.

Y las candidaturas se repartieron entre Ariana Grande, Rosalía, Billie Eilish, Taylor Swift y la dupla conformada por Shawn Mendes & Camila Cabello, quienes se fueron con sus astronautas gracias al voto del público que es el que determina a los ganadores de cada año.

Shawn Mendes y Camila Cabello presentaron su canción "Señorita" y se llevaron varios premios. Foto: AFP

Como en todas las ediciones, además de repartir estatuillas, los premios de MTV son una fiesta para los espectadores, donde los artistas más importantes del mundo se suben al escenario para interpretar sus canciones. Y este año no fue la excepción.

Taylor Swift se encargó de abrir la velada interpretando su gran hit “You Need To Calm Down” que terminó llevándose el premio al Video del Año, Video con Buena Vibra; y también obtuvo una estatuilla por los mejores efectos visuales gracias a la canción “Me!”, donde colabora junto a Brendon Urie de la banda Panic! At The Disco (quienes también se llevaron un astronauta al Mejor Video de Rock).

La jovencísima Billie Eilish (tiene solo 17 años) se llevó el premio al Mejor Artista Nuevo, Artista con más proyección y Mejor Edición por “bad guy”, canción que no pudo interpretar en el escanario del Prudential Center por estar de gira. Igualmente, la joven cantante logró imponerse en el rubro más complejo de la noche: artista nuevo.

Miley Cyrus brindó una de las mejores actuaciones de la noche cuando subió al escenario para interpretar "Slide Away" luego de su separación de Liam Hemsworth. Foto: AFP

Y si bien como antesala se esperaba un duelo entre Taylor Swift y Ariana Grande, quienes habían llegado con 10 candidaturas cada una, no hubo una gran ganadora, ya que ellas, y Billie Eilish, se llevaron tres astronautas cada una.

La española Rosalía fue coronada como la mejor artista latina. Foto: AFP

Otra joven que viene pisando fuerte en el mundo de la música es Rosalía, quien se convirtió en la primera española en llevarse un premio de MTV. La joven oriunda de Barcelona también subió al escenario para interpretar “Yo x ti tu x mi” junto a Ozuna, haciendo una de las actuaciones de la noche. Aunque fue gracias al hit “Con Altura” que interpreta junto a J Balvin, que subió dos veces al escenario para agradecer. “Soy de Barcelona y estoy aquí representando a mi cultura. Gracias por dejarme cantar en español”, dijo Rosalía al momento de agradecer el premio al mejor artista latino.

Sí, este año MTV decidió abrir el abanico y premiar artistas latinos y de KPop (donde, oh sorpresa!, ganó BTS), demostrando el poder que tienen estos estilos en la cultura actual.

Otros ganadores de la noche fueron Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus por la canción “Old Town Road (Remix)” que ganó Mejor dirección y Canción del Año; y los Jonas Brothers, quienes regresaron luego de una década ausentes para demostrar su vigencia. Y además de dar un concierto sobre la playa de Nueva Jersey se llevaron el premio al Mejor Video Pop por “Sucker”.