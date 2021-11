Meri Deal y su etapa solista: "Es probable que en poco tiempo tenga que hacer base fuera de Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Meri Deal se zambulló a la aventura de convertirse en solista. Con 25 años recién cumplidos, se encuentra nadando en aguas que hasta ahora le eran desconocidas, pero para las que se viene preparando desde la noche del 20 de febrero de 2019. Aquella vez se subió a cantar sola con su guitarra en el escenario del Estadio Centenario como telonera de Ed Sheeran, y enseguida su discográfica le propuso darle un giro a su carrera.

Ya pasaron casi tres años de aquel recital. Hoy, la cantante que conoció la popularidad cuando salía del liceo para grabar videoclips junto a sus amigos de Toco para Vos ya cuenta con dos canciones de su etapa post banda que son hits en las plataformas digitales: 11 con 11 y Te Beso Yo.

En un diálogo íntimo con El País, la artista revela que no descarta mudarse a Estados Unidos para avanzar con su carrera, recuerda la fuerte rivalidad con otros grupos durante el furor de la cumbia cheta y hasta desliza que tuvo un affaire con una estrella internacional.

-¿Cuál fue el factor decisivo para que resuelvas lanzarte como solista después de algunos amagues?



-Soy muy de seguir lo que me dice el corazón. Este es un proyecto para el que vengo trabajando desde 2019. El click fue después de abrir el concierto de Ed Sheeran. En ese momento mi discográfica me puso el contrato sobre la mesa. Yo tenía previsto lanzar el proyecto a comienzos de 2020, pero se frenó por la pandemia. Como no se sabía qué podía pasar, no quise largarme en un momento tan raro. Aproveché para componer, preparar canciones y estudiar música. Apenas se abrió todo, lo largamos.



-Se te ha visto mucho en el exterior, ¿tenés previsto radicarte en otro país?



-Estoy grabando afuera, lo estoy haciendo en Miami, México, Colombia, Madrid. Se volvió todo muy internacional para probar distintos caminos y eso está buenísimo. Es probable que en poco tiempo tenga que hacer base en otro lado. Estoy viajando mucho a Miami. Cada vez que vuelvo es por mis cosas personales, pero nunca porque no queden actividades para hacer allá.



-¿Te irías a vivir a Miami?



-Sí, me iría. Necesito irme a un lugar donde haya más artistas. Me escriben mucho por las redes y la distancia me mata. Acá somos pocos y en otras partes del mundo es mucho lo que hay y lo que pasa.

-¿Hay poco espacio en Uruguay para desarrollarse profesionalmente en el rubro de la música?



-Lamentablemente sí. Para los pocos que somos, hay muchos talentos y muchos que se despegaron. Pero hoy en día, por la forma de la que se mueve la música, se hace muy difícil. Por ejemplo, en Uruguay no hay una oficina de Warner. No hay un puente hacia afuera más que las redes de uno mismo. En otros países es más común dedicarse a la música porque existe otra plataforma. En Uruguay ni siquiera hay muchos lugares para estudiar.



-En esta nueva etapa, ¿cuál es el margen que tenés para hacer lo que querés artísticamente y cuánto se te impone desde la discográfica respondiendo a la lógica comercial?



-Yo escribo todas mis canciones, algunas de ellas con productores. Hay un proceso que es el de selección de los temas y yo ahí tengo uno de los votos. Si me pongo firme con algo llevo la delantera porque es mi proyecto, pero escucho todo lo que me aconsejan y me dejo guiar. Lo importante es que todo lo que presento a mí me gusta y lo defiendo con ganas. Todavía me quedan por mostrar algunas cosas alternativas y planeo hacerlo en algún momento.



-Otras chicas de tu generación como Tini Stoessel o Emi Mernes tenían un perfil naif como el tuyo al comienzo de su carrera pero han ido virando hacia un rol más sexualizado, ¿te imaginás en ese papel?



-Nunca voy a hacer algo que me resulte forzado. Hay perfiles con los que no me identifico, no voy por ahí y punto. Eso no lo voy a cambiar, y tampoco me piden que lo cambie. Puede haber videos en los que quiera salir más sexy, pero no al punto que lo llevan algunas personas. Lo respeto pero no es mi perfil. Por más que sea lo que suena hoy en día, no es mi mensaje.

-¿Qué lugar ocupa Toco para Vos ahora?, ¿pasa a un segundo plano?



-A Toco para Vos lo fuimos soltando entre todos. Muchos siguieron otros proyectos: unos estudian otra cosa, otro se casó, otro se fue a vivir afuera, otro abrió un café. Bauti (Mascia, el otro vocalista) también empezó a sacar sus canciones. Era el momento, fueron muchos años. Igualmente los que estamos en la banda la amamos y apenas sale un toque nos copamos y lo hacemos. Cuando puedo hacerlo, a mí me encanta.



-Es difícil imaginar entonces que salgan temas nuevos de Toco para Vos…



-No, eso por ahora no va a pasar. De hecho Se Picó (2020) fue solo porque hacía mucho tiempo que no lanzábamos nada y nos quisimos sacar las ganas.



-¿Cómo cayó tu decisión en la banda?



-Muy bien. Siempre supieron que en algún momento iba a querer hacer mi música. Bauti tenía el mismo sueño. Tampoco fue que tiré la bomba en el momento que estábamos a full con las giras y los shows. Lo planteé en 2019, que fue un año en el que nos bajaron bastante las giras porque en Argentina el cambio del peso al dólar estaba muy difícil y no nos cubrían ni los costos. Fue entonces que cada uno fue perfilando para sus propios proyectos.



-¿La crisis económica argentina fue entonces uno de los factores que apagó aquel furor por la cumbia pop?



-Hubo varias cosas. Empezó a escucharse especialmente trap, y también lo urbano y el reguetón. Empezamos a consumir más lo latino. Igualmente por suerte siempre nos llovieron contrataciones. Lo que pasó fue que la cumbia pop se empezó a escuchar menos y a eso se le agregó que no podíamos ir a Argentina.

-¿Hay un resurgir de aquel género? Volvió Márama, por ejemplo.



-Sí, yo creo que a lo que salga ahora le va a ir bien. No sabés la cantidad de gente que nos pide cumbias de Toco para Vos. Y Márama también está funcionando.



-Pasaron ocho años del surgimiento de Toco para Vos. A la distancia, cuando mirás los primeros videos, ¿por qué pensás que funcionó?



-Es muy loco. No sé qué pasó. Si uno mira a nivel profesional, todo lo que hicimos estuvo mal. Era todo demasiado amateur y sin pensar. Yo creo que eso hizo que nosotros lo disfrutáramos tanto y que a la gente le guste. Yo amaba eso de salir del colegio, ir a grabar un videoclip sin maquillarme y ver en el momento lo que íbamos a hacer. Era “vamos a la Virgilio”, “tirémonos por acá”. Y así estábamos todo el día. Hoy veo los videos y me parecen geniales, pero si lo quisiera repetir ahora sería imposible. Es como cuando ves a un niño dibujando con toda su espontaneidad.



-Bauti Mascia, tu primo y compañero en la banda, reveló que al comienzo había “pelea de egos” entre ustedes, ¿cómo las recordás vos?



-Él quería hacer las cosas de una manera y yo de otra. A los dos nos costaba transar. Para mí no era un tema de egos sino que los dos estábamos realmente convencidos de cómo hacer las cosas. Terminaba ganando siempre él (risas).

-Contaste que en el momento de furor de la cumbia pop, había otras bandas de la competencia que hacían “jugadas” en contra de ustedes, ¿cómo era eso?



-Para festivales grandes, hubo alguna banda que decía “si toca Toco para Vos, nosotros no”. Venía el dueño del show a plantearnos “necesitamos mover a una banda o a la otra”. Y ellos decían “nosotros no nos movemos, que se muevan ellos”. Nosotros nos terminábamos acomodando, pero nos parecía una locura.



-Uno podría suponer que sería un planteo de los productores de esa banda y no de tus colegas...

​

-Eso espero. Quiero creer eso. Yo no me imagino a mí diciendo “si toca la otra banda yo no”. Pero tenemos algunas sospechas…



-Tiene que ser una banda a la par de ustedes o más grande, no había muchas…



-No importa. Se dice el pecado y no el pecador.



-Has dicho que hacés música popular pero escuchás otra cosa, ¿esto no es un poco renegar de tu género musical?



-Me pasaba eso al principio. Decíamos “hagamos música para fiestas”, y yo no era de escuchar cumbia. Con el tiempo me fui encariñando fuerte con el género y me enamoré de la banda. Aprendí que cada género tiene lo suyo. No va en eso sino en la melodía, lo que dice la canción y lo que transmitís.



-En 2018 tuviste une experiencia como conductora de televisión al frente de Bandas (Canal 10), ¿te gustaría volver a la pantalla?



-Sí, me encantaría. El año pasado me plantearon hacer unas cosas y lo tuve que rechazar porque no estaba en Uruguay. Le buscaría la vuelta porque me copa. Y cuanto más vinculado a la música, mejor.



-Para cerrar, ¿estás en pareja?



-Hace años que no.



-¿Estuviste con algún famoso que el público no se haya enterado?



-Sí, (risas).



-¿Uruguayo o del exterior?



-De afuera.



-¿No trascendió nada o se filtró alguna foto en una cena...?



-Un poquito, pero por suerte quedó por ahí (risas).