"Melrose place": la serie juvenil que marcó una generación y el romance entre dos protagonistas

Melrose Place se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión de los años 90, una ficción que supo evolucionar desde un drama juvenil más dentro del molde de su época hasta convertirse en un auténtico ícono del melodrama televisivo. La ficción fue producida originalmente por la cadena FOX y en Uruguay se emitió por Teledoce.

La serie nació en 1992 como un spin-off de Beverly Hills, 90210, impulsada por los productores Darren Star y Aaron Spelling, dos nombres clave en la televisión de entretenimiento de ese período. En sus comienzos, la propuesta giraba en torno a un grupo de jóvenes que compartían un complejo de apartamentos en Los Ángeles, abordando conflictos cotidianos ligados a la amistad, el amor y la vida profesional.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando la serie decidió abrazar sin complejos el melodrama extremo. La incorporación del personaje de Amanda Woodward, interpretado por Heather Locklear, marcó un antes y un después: las tramas se volvieron más oscuras, intensas y adictivas, con traiciones, venganzas, romances turbulentos y giros argumentales cada vez más audaces.

El elenco fue rotando con el paso de las temporadas, pero contó con figuras destacadas como Josie Bissett, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith, Grant Show, Daphne Zuniga y Marcia Cross, entre otros. Muchos de ellos se convirtieron en rostros emblemáticos de la TV noventera.

A lo largo de sus siete temporadas (1992-1999), Melrose Place atravesó distintas etapas. Su evolución más notable fue pasar de un tono relativamente realista a uno mucho más exagerado y provocador, con historias que incluían desde conflictos laborales hasta conspiraciones, accidentes, enfermedades y situaciones límite que capturaban la atención del público semana a semana.

El final de la serie, emitido en 1999, buscó cerrar varias de las historias de sus personajes más importantes, apelando a la nostalgia y al reencuentro. Aunque no tuvo el mismo impacto que sus temporadas más exitosas, sirvió como despedida de un universo que había sabido reinventarse para sobrevivir en una televisión cada vez más competitiva.

En términos de legado, Melrose Place dejó una huella profunda en el género del drama serial. Ayudó a consolidar el formato de “soap opera” en horario central, con tramas continuas, cliffhangers y personajes moralmente ambiguos. Su estilo influyó en numerosas producciones posteriores y demostró que el público estaba dispuesto a seguir historias cada vez más intensas y desbordadas.

La relación amorosa entre dos protagonistas

Heather Locklear y Jack Wagner

Heather Locklear y Jack Wagner, coprotagonistas de Melrose Place, tuvieron una relación amorosa desde 2007 hasta 2011. Se comprometieron en agosto de 2011, pero cancelaron el compromiso en noviembre del mismo año para evitar complicar la unión de sus familias. A pesar de la ruptura, han mantenido una relación amistosa. Ambos actores son reconocidos por sus papeles en la exitosa serie de los 90 Melrose Place, donde interpretaron a Amanda Woodward y Peter Burns, respectivamente.