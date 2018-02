Luchas sin reglas

Jorge Pereira (Murilo Rosa) es un ex luchador y un romántico de la lucha callejera. Eso quiere decir que es amante de las competencias de lucha a la vieja usanza, cuando se peleaba de verdad, sin reglas ni guantes. Jorge quiere rescatar esa época y para ello se le ocurre organizar un campeonato de "vale todo".

Como la idea es escapar a las reglas o, dicho de otra manera, tener por única regla el "sin reglas", el torneo debe ser clandestino. Es uno contra otro, sin guantes, sin árbitros, dentro de una jaula. ¿El lugar? Un hangar en el medio de Osasco, una ciudad del estado de San Pablo, Brasil.

Las luchas se transmiten en directo en Las Vegas, lugar donde la señal es distribuida por Internet. Las apuestas corren por cuenta de páginas webs de los Estados Unidos. Como las peleas no se realizan en territorio estadounidense, solamente las apuestas, el torneo no es ilegal allí. Y como las apuestas se hacen en los Estados Unidos y no en Brasil, la competencia no es ilegal en el país sudamericano. Todo bien pensado.

Esto es lo que relata Rio Heroes, la serie basada en hechos reales que Fox Premium Series estrena el próximo miércoles, a las 23:45. Serán cinco capítulos de una hora que mostrarán todos los detalles de una competencia violenta de la que participan luchadores de todo Brasil. Son hombres y mujeres que la luchan tanto dentro como fuera del ring, todos ellos buscando una vida mejor. Se destrozan por un poco de dinero y por la esperanza de alcanzar la gloria.

Además de Murilo Rosa, la serie tiene en su elenco a Priscila Fantin como Claudinha Pitbull, André Ramiro como Basilio, Duda Nagle como Rogerinho y Miguel Nader como Goya. Los acompañan Charles Paraventi como Scott, Bruno Bellarmino como Jair Cabeçada, Giovanni Gallo como Max, Luiz Guilherme como Mestre Galdino, Rafael Losso como Eric, Ronny Kriwat como Pipo e Ingrid Gaigher como Tatiana.

Filmada en San Pablo entre junio y julio de 2017, Rio Heroes es una producción original de FOX Networks Group Latin America, Mixer Films y NBC Universal. Se trata de una creación de Fábio Danesi cuya dirección estuvo en manos de Pablo Uranga.

Tras su estreno en la pantalla de Fox Premium Series, cada episodio estará disponible en el acceso Premium de la App de FOX.

Nuevas temporadas.

Antes del estreno de Rio Heroes, Fox Premium Series contará con el arribo de los nuevos episodios de The Walking Dead y Ash vs. Evil Dead, dos series que tienen sus seguidores.

La adictiva The Walking Dead estará dando inicio a la segunda parte de su octava temporada mañana, desde las 23.30, en simultáneo con los Estados Unidos. En este caso, el estreno se dará en FOX Premium Series y en la App, y un día después el lunes- el capítulo estará en canal FOX. Serán ocho episodios que completarán la temporada que comenzó en octubre pasado, mientras que ya se sabe que habrá novena temporada, a estrenarse a fines de 2019.

En la primera parte de la temporada ocho, en la que se superó el centenar de episodios, Rick (Andrew Lincoln) empezó una guerra sin cuartel contra Negan (Jeffrey Dean Morgan) y sus fuerzas. Si bien los Salvadores son más, están mejor equipados y son despiadados, las comunidades unidas no se echaron atrás y comenzaron a luchar para recuperar su libertad y por la promesa de un futuro mejor.

En esta segunda parte, se intensificará el enfrentamiento entre Rick y sus sobrevivientes contra Negan y sus Salvadores. El final del capítulo 108, cercano a la tragedia, sorpresivamente le imprimió esperanza a Rick y su comunidad, y no el esperado deseo de venganza. El grupo de los sobrevivientes, golpeado y maltratado, no ha sido derrotado, sino que está pronto para luchar hasta el final y se prepara para una última resistencia.

La emocionante segunda mitad explorará el sacrificio necesario para crear un mundo nuevo. Es así que se verán venganzas y dolores individuales que servirán como motivación para construir un futuro lleno de promesas para todos.

Recordemos que The Walking Dead es la adaptación de las novelas gráficas del mismo nombre, escritas por Robert Kirkman y publicadas por Image Comics. Cuenta los meses y años posteriores a una apocalipsis zombie, siguiendo a un grupo de sobrevivientes dirigido por el oficial de policía Rick Grimes, que viaja buscando un lugar seguro.

La serie consiguió en 2011 la nominación al Globo de Oro como Mejor Drama de TV.

En lo que respecta a Ash vs. Evil Dead, el lunes estará dando comienzo su tercera temporada (Fox Premium Series y App, 23:45). Vale recordar que se trata de la secuela de la reconocida trilogía The Evil Dead.

En la temporada estreno, Ash (Bruce Campbell) ha pasado de leyenda urbana a héroe local en Elk Grove, Michigan, siendo responsable de salvar a la humanidad. Por su parte, Kelly (Dana DeLorenzo), luego de ser testigo de una masacre que parece tener las huellas de Ruby (Lucy Lawless), regresa junto a un nuevo amigo para advertir a Ash y a Pablo (Ray Santiago) que el mal aún no ha terminado.

Creada por los cineastas originales de la franquicia The Evil Dead, Sam Raimi, Rob Tapert y Bruce Campbell, Ash vs. Evil Dead transcurre treinta años después de los sucesos de la trilogía. Ash Williams, el legendario cazador de monstruos, ha pasado los últimos treinta años evadiendo todo tipo de responsabilidades y manteniéndose alejado de los terrores de Evil Dead. Sin embargo, la amenaza de una plaga Deadite que busca destruir la humanidad, hace que se vea forzado a retomar la motosierra y enfrentar una vez más a los demonios.

En la tercera temporada, compuesta de diez episodios de media hora, se suma al elenco Arielle Carver-ONeill, que encarna a Brandy Barr, la hija perdida de Ash.

El retorno de la serie ocurrirá al mismo tiempo que en los Estados Unidos, con un primer episodio titulado Family.

Basilio.

André Ramiro es quien encarna a este luchador. Muchos lo recordarán de Tropa de Elite, excelente film brasileño en el que el también músico debutó en la actuación.

Rogerinho.

Hijo de una periodista y de un ingeniero nuclear, Duda Nagle fue el elegido para interpretar a Rogerinho. Se trata de un actor con mucha experiencia en telenovela brasileñas.

Pity.

Muy conocida de las novelas de Globo, Priscila Fantin es quien le pone el cuerpo a la única mujer del grupo principal de luchadores. Ha hecho cine y teatro también.

Goya.

Nacido en Rio de Janeiro, Miguel Nader es otro de los elegidos para la pelea. En TV, hizo Guerra y Paz (2007) y, en cine, Antes Que eu me esqueça (2017).

Max.

Giovanni Gallo participó de dos películas destacadas de Brasil: el drama romántico Califórnia (2015) y el drama Eu te levo (2017). También ha trabajado en televisión.

Eric.

Rafael Losso interpreta a otro de los luchadores. El actor se ha desempeñado en cine, teatro y televisión. En esta última, fue parte de la exitosa telenovela Imperio, de Globo.