¿Por qué Leonardo Pacella decidió no subir al escenario en Carnaval?

Comenzó el Carnaval más atípico en mucho tiempo. Luego del parate de 2021 por la pandemia y del sacudón interno que implicó el movimiento de denuncias conocido como “Varones Carnaval”, inició el concurso, con 38 agrupaciones que buscan el primer premio en sus respectivaas categorías.



Pero el agua bajo el puente de estos dos años también marca cambios y ausencias. Una de las más notorias será la de Leonardo Pacella: el humorista líder de “Los chobys” sigue en la dirección del grupo pero no subirá al escenario. ¿Por qué?

En Twitter dio algunas señales poco claras en un mensaje en el que también mencionó a su pareja y compañera de agrupación, Jessi. “La bardean a Jessi porque no salgo en Carnaval. O porque cuando era menor estaba conmigo. Ella es la víctima. El sorete mal cagado que dijo “sí” fui yo. Si me bardeas a mí te digo que me muero de vergüenza y que estoy muy arrepentido. Que está muy hablado y llorado entre nosotros. Pero no ataquen más a las víctimas, por favor. En cuanto a salir en Carnaval, es una decisión personal”, escribió el humorista que también forma parte de La culpa es de Colón (Teledoce).

La bardean a jessi xq no salgo en carnaval, o porque cuando era menor estaba conmigo.

Ella es la victima.

El sorete mal cagado q dijo que "si" fui yo. Si me bardeas a mi te doy la razon y te digo que me muero de verguenza y q estoy muy arrepentido.

Q está muy hablado (sigue) — Pache (@leo_pacella) January 24, 2022

Según supo Sábado Show por allegados, Pacella resolvió bajarse del escenario por razones vinculadas a su salud y también a la remoción de su historia amorosa (y dolorosa) que podría implicar su presencia. En efecto, Pacella y Bardanca se conocieron e iniciaron un vínculo cuando ella era menor de edad y él mayor.

Siguieron en contacto y tiempo después “surgió el amor”. Con el correr del tiempo y de la historia, Pacella se reprocha su comportamiento en aquellos comienzos de la relación.