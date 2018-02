Giannina Silva: "Participé de varios concursos de belleza y nunca me sentí como un objeto"

—¿Cómo es tu rutina el día que salís en el Desfile de Llamadas?

—Empiezo muy temprano con los preparativos: encremar el cuerpo, marcar el peinado, ultimar los detalles del traje, maquillar el rostro, y siempre llego a las corridas al desfile. Lo último que me pongo son los zapatos de taco porque hacer todas esas cuadras con subidas y bajadas bailando en tacos realmente es una exigencia para los pies. Cuando termino de desfilar, voy a casa a darme una ducha y vuelvo a Isla de Flores para ver los otros grupos como espectadora junto a mi familia.

—Has sido Reina de Carnaval, ¿qué opinás sobre la eliminación de este premio, que generó polémica este año?

—Yo tuve el placer de ser Reina del Carnaval, fue mi primera corona, y estoy totalmente en contra de que lo hayan sacado. Está bueno que haya inclusión y que hayan incorporado el premio a la "Figura del carnaval" pero está mal que eliminen el otro. De esta forma se le quita a muchas chicas la posibilidad de sentir la felicidad que yo tuve cuando fui elegida como Reina de Carnaval, que siempre fue un certamen precioso. Hay gente que desde la ignorancia ha dicho que el certamen de Reina del Carnaval era un concurso de belleza, pero no era así. Yo también he sido jurado del concurso y sé en que en el reglamento se establecía que se calificaba la energía, la conexión con el público, el baile y el conocimiento sobre carnaval. En ningún lado decía que se votaba a la más alta ni a la más linda.

—¿Y qué pasa con los certámenes de belleza tradicionales en los que también participaste, donde sí se califica a las chicas según sus medidas?

—Ser reina de certámenes de belleza a mí me ha dado mucho en la vida y nunca voy a renegar de eso. Yo estoy sumamente agradecida con esa industria. He viajado, aprendido idiomas, me he vinculado con gente, he traído premios, he representado a mi país y nunca me sentí como un objeto. Al contrario, me sentí como una persona valorada y respetada.

—¿Qué te provoca el discurso que va en contra este tipo de concursos porque afirman que cosifican a la mujer?

—No me gusta ese discurso. Le saca la oportunidad a chicas que sueñan con ganar un concurso, como yo lo soñé en su momento. Es cierto que la belleza y la moda son cosas frívolas pero para salir a representar a un país hay que ser inteligente y saber manejarse en el mundo. La gente piensa que la que está ahí parada es una bobita linda que le ponen una corona en la cabeza, y no es así. Las chicas que participan de certámenes de belleza internacionales son embajadoras de sus países que tienen que estar muy preparadas. Me da pena que ahora estos concursos sean vistos de esa manera. Yo hablo desde mi experiencia, y seguramente hubo otras chicas que la pasaron mal pero son cosas que ocurren en todos los ámbitos. Es injusto que el rubro de la moda cargue con esa cruz.

—¿Nunca un hombre se quiso propasar con vos en este medio?

—Cuando era adolescente, el dueño de una agencia muy importante de Argentina me dijo que le interesaba que yo estuviera en su agencia. Me propuso una reunión en su habitación en la que yo tenía que quedarme en ropa interior. Yo le dije que tenía muchos deseos de estar en su agencia pero no me parecía adecuado realizar el casting de esa manera. Así que no fui. No es Pancho Dotto, que siempre fue muy respetuoso conmigo. Fuera de eso nunca me tocó pasar un mal momento, me siento una privilegiada.

Tiene tatuado "Maktub" en su cadera, que significa "está escrito". "El destino tiene todo preparado para una", opina.

—¿Se te hace difícil hacer producciones de fotos sensuales o te sale naturalmente?

—No me cuesta porque trabajo con un equipo muy profesional que me hace sentir muy bien. He hecho fotos sin ropa y las hago muy cómoda.

—¿Te gusta verte sexy?

—Yo no me doy cuenta de que me veo sexy. Al momento de hacer la producción trato de conectar y que salgan fotos que demuestren fuerza y pasión, pero no me hago la sexy. Y si me veo así, no lo hago por gusto. Yo no me doy cuenta de que emano ese poder sexual que algunos ven en mí.

—¿Creés que das una imagen más sexy de lo que te sentís vos?

—Sí, claro. Sin dudas. Yo me considero una mujer sensual pero no sé por qué algunos me dicen que aparento ser tan sexy. Debo dar más sexy de lo que me doy cuenta o de lo que es mi intención. Mi personalidad es muy fuerte entonces entiendo que puedo transmitir eso pero en el momento que estoy posando no lo pienso.

—¿Cuál es el balance de la temporada en Punta del Este, donde estuviste trabajando para Algo Contigo?

—Fue una temporada buenísima. Es importante que un programa como Algo Contigo esté en Punta del Este porque lleva a todo el país lo que se vive ahí, donde no todo el mundo puede estar.

—Trascendió que encontraste el amor allí, ¿estás saliendo con Dj Most?

—Sí, pero todavía es algo muy reciente. Nos estamos conociendo. Fui a comer con sus padres y sus hermanos, y he ido a la casa en la que se estaban quedando en Punta del Este. Nos conocimos en Montevideo una noche que él estaba con Fernando Cristino y me pasaron a buscar. Nos vimos y no nos separamos más hasta que viajó a Los Ángeles.

—¿Te gustó enseguida?

—Sí, es un bombón. Al principio fui un poco prejuiciosa porque tiene 24 años, ocho menos que yo. Pero cuando nos pusimos a hablar me di cuenta de que era una persona sumamente madura para la edad que tiene. Es un hombre de mundo y eso fue lo que me cautivó. Nunca pensé que un hombre de esa edad pudiera tener las cosas tan claras.

—¿Pero te costó permitirte salir con alguien ocho años menor que vos?

—Sí, pero también reconozco que después de mi separación me tomo las cosas con mucha calma. No pienso las cosas tantas veces. Apenas me di cuenta de que él es un chico muy maduro para su edad, le di para adelante. Y que sea lo que tenga que ser. Puede durar un mes, un año o toda la vida. Yo siempre tengo presente su edad pero he salido con hombres más grandes que al lado de él son unos boludos.

—¿Quién de los dos rompió el hielo?

—Fue entre los dos. Él me empezó a hablar esa primera noche desde que nos saludamos hasta que salió el sol al otro día de mañana. Hablamos toda la noche y nos dormimos a las ocho de la mañana. Me preguntó si me podía invitar a cenar al otro día y yo enseguida dije que sí. No lo dudé.

—¿Durmieron juntos esa primera noche?

—Esa noche nos quedamos todos en grupo en el mismo hotel. Nos quedamos solos en la misma habitación pero no pasó nada. Me asombró su caballerosidad. Me trató como una reina. Es un caballero que me invita a cenar y me abre la puerta del auto. Fuimos a La Huella, a Garzón de Francis Mallmann, a Saint Tropez de Enjoy Punta del Este y a muchos lugares más.

—¿Y las siguientes etapas las quemaron rápidamente o se tomaron su tiempo?

—Ya somos una pareja que pasó por todo, pero llevó su tiempo. Lo que más me gustó de él fue su caballerosidad, porque no se mostró desesperado sino que le dio tiempo a las cosas.

—¿Él estaba saliendo con Charlotte Caniggia?

—Él nunca fue novio de Charlotte. Él era conocido de ella y amigo del hermano pero nunca salieron solos ni durmieron juntos. Yo se lo pregunté, me dijo que no y le creí. Además sé que es verdad porque averigüé por otros lados.

—¿En qué te gustaría incursionar este 2018?

—Me encantaría desarrollar mi faceta actoral en Buenos Aires. Estuve viajando a Argentina para generar contactos y abrir puertas. Es un lugar muy lindo para trabajar con muchas oportunidades. Mientras tanto sigo feliz en Monte Carlo con Algo Contigo y Maybelline Model que vuelve este año.