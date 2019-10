Enjoy the show: Los artistas que musicalizan las experiencias de placer en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Enjoy the show es la denominación de los artistas estables del resort y casino puntaesteño. Los músicos residentes en Maldonado hacen presentaciones regulares en Blend Bar los martes, viernes y sábado y en otros restaurantes de Enjoy Punta del Este.



Compuesto por Nacho Obes, Carolina Delsur y otros músicos, Enjoy the show también musicalizó la entrega de los premios a #LosMásVistos en Ovo Nightclub. Allí destacaron con un repertorio muy variado, con temas en inglés y en español.



Carolina Delsur es una cantante de larga trayectoria. De niña fue parte de programas de TV como Decalegrón y El Show del Mediodía y fue la voz de aquel recordado comercial de la juguetería El Plata: “Venite al Plata shopping, la súper juguetería...” Los mayores de 35 seguramente recuerden la melodía.



Montevideana, pero residente en Maldonado de mucho tiempo, Delsur también tuvo un pasaje por Italia. “A los 18 fui a pasear a Roma y me quedé trabajando en la TV de allá. Me hicieron los papeles y me quedé trabajando allá”.



En tierras italianas trabajó 8 años cantando en varios programas de televisión. Se casó también hasta que la separación marcó el regreso de la artista a Uruguay.



Desde entonces, Carolina Delsur se instaló en Enjoy Punta del Este para no solo cantar sino producir a otras artistas en diferentes presentaciones en el resort puntaesteño.



“El repertorio lo vamos armando siempre para complacer al público. El público en Enjoy y de Blend es variado así es necesario es apelar a “esa que sabemos todos” pero al mismo tiempo buscar un impacto. Que la canción no esté tan trillada y pueda causar sorpresa”, asegura la artista.



Los cantantes de Enjoy the show cantan temas en español, inglés o incluso italiano.



Dado que Carolina Delsur vivió varios años en aquel país europeo, los covers en italiano son su fuerte.



“Aprendí muchos oldies italianos”, asegura. Cuenta que además de su experiencia en Enjoy, Carolina Delsur trabaja en muchas fiestas privadas, en especial de integrantes de la colectividad italiana en la región.



De hecho, acaba de regresar de una presentación que hizo en Buenos Aires. Un huésped de origen italiano la vio en Blend y luego la contrató para una fiesta privada que hizo en Puerto Madero.



“En Blend logramos que parte del público nos va a ver directamente. A Nacho (Obes) lo conocen y a mí también. Nos han dicho que vienen por nosotros, lo que es un orgullo”, asegura. “Tenemos una especie de público fijo”, agrega.



La agenda de los artistas en cuanto a sus presentaciones en el resort y casino suele ser difundida semana a semana desde las redes sociales de Enjoy Punta del Este.