"Cristal": la telenovela más romántica de los años '80 y que popularizó una canción

Estrenada por Radio Caracas Televisión (RCTV) el 5 de agosto de 1985, Cristal se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión latinoamericana. Creada por la reconocida escritora cubana Delia Fiallo, considerada la “madre de las telenovelas”, la producción tuvo 246 capítulos y fue protagonizada por Jeannette Rodríguez, Carlos Mata, Lupita Ferrer y Raúl Amundaray. Su enorme repercusión la llevó a emitirse en decenas de países y dio origen a varias remakes.

En Uruguay, Cristal fue emitida por Canal 10 y se transformó en un verdadero fenómeno televisivo en 1985 y 1986, cuando acaparaba las tardes de la programación. Miles de espectadores siguieron diariamente una historia que combinaba romance, secretos familiares, diferencias sociales y el glamoroso mundo de la moda, elementos que marcaron una época en la ficción latinoamericana.

La trama comienza con Victoria Ascanio, una joven humilde que queda embarazada de Ángel de Jesús, un seminarista perteneciente a una familia adinerada. Obligada por las circunstancias, abandona a su hija recién nacida, quien es criada en un orfanato bajo el nombre de Cristina Expósito. Años después, Victoria se convierte en una poderosa empresaria dueña de una prestigiosa casa de modas, mientras Cristina, sin conocer su verdadero origen, sueña con triunfar como modelo.

El destino reúne a madre e hija cuando Cristina ingresa a trabajar en Casa Victoria, donde también conoce a Luis Alfredo Ascanio, heredero de la empresa. Entre ambos nace una intensa historia de amor que deberá enfrentar celos, intrigas, engaños y numerosos obstáculos, mientras Victoria inicia una búsqueda que terminará revelando el vínculo que las une.

El elenco reunió a algunas de las máximas figuras de la televisión venezolana. Jeannette Rodríguez dio vida a Cristina “Cristal”, Carlos Mata interpretó a Luis Alfredo Ascanio, Lupita Ferrer encarnó a Victoria Ascanio y Raúl Amundaray fue Alejandro Ascanio. La canción de apertura, Mi vida eres tú, interpretada por Rudy La Scala, se convirtió en otro de los grandes símbolos de la novela.

En el desenlace, Cristina descubre finalmente que Victoria es su verdadera madre y logra perdonarla por haberla abandonado. Paralelamente, las conspiraciones de los principales villanos quedan al descubierto y los conflictos familiares encuentran resolución. Finalmente, Cristina y Luis Alfredo pueden vivir su amor sin impedimentos y la familia se reconcilia.

A más de cuatro décadas de su estreno, Cristal sigue siendo recordada como una de las telenovelas más influyentes de todos los tiempos.

Jeannette Rodríguez.

¿Qué es de la vida de Jeannette Rodríguez, protagonista de "Cristal"?

La actriz venezolana Jeannette Rodríguez, ícono de las telenovelas en los años 80, vive hoy en Miami y tiene 65 años. Se mantiene activa trabajando en el medio a través de proyectos de streaming internacional, televisión y teatro. Además, comparte su cotidianidad y contenido espiritual con sus seguidores. En redes sociales mantiene una comunidad activa a con quienes comparte reflexiones espirituales y recuerdos de sus grandes éxitos como “Cristal” y “Topacio”.

Desde hace un tiempo se ha convertido en una “chica streaming” con participación en transmisiones y proyectos para España, Italia y América Latina, Ha tenido emotivos reencuentros en pantalla con su antiguo coprotagonista Carlos Mata.

