Agustina Pérez, la cripto abogada: "Siempre me llamó la atención la tecnología"

-Abogada y escribana especializada en tecnología, ¿cómo surgió esa especialización?



-Todo comenzó en la etapa liceal. Teníamos una materia que se llamaba Techno y allí estudiamos desde las técnicas de soldadura a la historia de Internet. Me fue atrapando el tema y si bien opté por una carrera “clásica” como el derecho, siempre me llamó la atención el área tecnológica. En el camino me crucé con muchos profesionales que son referentes en el tema, como Juan Ángel de la Fuente o Mercedes Aramendía. Hice un master en la Universidad de Montevideo y mi tesis fue sobre smart contract (contratos inteligentes) Luego seguí profundizando en diversas áreas porque la tecnología abarca muchas áreas que están vinculadas al derecho: desde lo más corporativo o financiero, a los derechos de autor o delitos informáticos. Cada uno es un tema y requiere de una profundización académica.



-¿Cómo te llevás con el perfil de comunicadora en cuanto a la difusión de estos temas?



-Somos varios los que estamos embanderados con la causa de difundir lo que implica este movimiento tecnológico. Me parece fundamental difundir estos temas y bajar un poco la barrera en cuanto a los tecnicismos y explicar de una manera sencilla pero que a su vez la otra persona pueda ver lo que abarca este mercado. Al mismo tiempo me parece importante que las mujeres se empiecen a posicionar en estos ambientes, que solían ser muy masculinos. Hoy ya es diferente. Cada vez somos más y está bueno incentivar eso.



-Ha avanzado mucho la tecnología en un corto plazo. ¿Cuáles son a tu juicio los principales cambios?



-Estamos en la era de la Web 3 que implica la incorporación de la tecnología blockchain (cadena de bloques) a distintos ambientes, como el financiero o el civil. Eso acarreó muchas utilidades, como sucede con las criptomonedas que comenzaron su desarrollo con el bitcoin, en 2008. Esta tecnología ha evolucionado y hoy se democratizó su uso. Los usuarios son parte del ecosistema.



-¿Qué es una blockchain o cadena de bloques?



-Es la tecnología subyacente a las criptomonedas u otros activos digitales. Consiste en una serie de bloques de datos que se emiten desde diversas computadoras que generan una cadena segura, muy difícil de hackear e imposible de falsificar. Eso permite seguridad en las transacciones digitales. Hay diversos tipos de blockchain pero esencialmente permiten las interacciones seguras entre compañías o personas de forma confiable y segura. Se aplica a los movimientos financieros, pero también a la trazabilidad o a los contratos inteligentes.



-¿Cómo evalúas el progreso de Uruguay en este tipo de tecnologías?



-La tecnología blockchain comenzó a implementarse en diversos proyectos en el país. A nivel gubernamental, hay dos proyectos de ley sobre la regulación de las criptomonedas o más en general, los activos digitales como los NFT (Non Fungible Tokeno, Tokens no fungibles), que son archivos digitales únicos que son comercializados a un valor X. En el país hay cada vez más profesionales, de muchas disciplinas, embarcados en proyectos de este tipo. Sería muy bueno posicionar a Uruguay como un hub de tecnología.



-¿No hay lugar para fraudes?



-Es importante estar informado. Porque al ser un mundo tan abierto todo el tiempo surgen nuevas criptomonedas, nuevos activos o tokens. Hay que diferenciar las iniciativas “serias” de las otras. Hace poco, luego del éxito de la serie El juego del Calamar, surgió una token vinculada a la serie que tuvo recaudación millonaria pero terminó siendo un fraude. Siempre hay que informarse y ver quién está detrás.



-¿Cuál es el vínculo entre estos valores intangibles y lo tangible?



-Muchas veces se crea un puente entre el mundo tangible y el intangible. Sucede con el arte y los NFT, por ejemplo. Mañana puedo decir: esta obra existe en el mundo real pero representada en este token y se va a empezar a comercializar de manera digital en un marketplace (mercado digital). La comercialización va a ser digital, pero la obra es real.



-¿Qué es lo que sigue en el marco de estas tendencias?



-Lo se está generando es el concepto de “metaverso” para definir a este nuevo universo digital y sus conexiones y ramificaciones. Facebook, Microsoft y otras compañías ya están diciendo qué participación van a tener en el metaverso. El cambio de nombre a la compañía de Facebook por Meta es una señal en ese sentido.