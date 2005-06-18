Polémico fallo

Afp

LA liberación de Raúl Salinas tras diez años en prisión por un homicidio desató un debate en México sobre si la medida fue producto de una negociación entre su hermano, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y el gobierno de Vicente Fox.

"Tengo diez años en prisión y siempre estuvo mi hermano cerca de mí. Fox tiene cinco años de gobierno y hasta ahora no se había dado mi liberación", dijo Raúl Salinas.

Salinas salió libre el martes tras estar encarcelado desde febrero de 1995 acusado de ser el autor intelectual del homicidio de José Ruiz Massieu, acribillado en setiembre de 1994 cuando era secretario del Partido Revolucionario Institucional. Un tribunal ordenó su liberación por falta de pruebas.

Para miembros del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, la exoneración de Salinas responde a una negociación en la que su hermano tuvo mucho que ver.

"La Presidencia niega de manera absoluta que la liberación de Salinas sea objeto de una negociación. Fue una decisión del Poder Judicial", dijo el vocero Ruben Aguilar.

Carlos Salinas de Gortari enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y debió pagar una fianza de 2,8 millones de dólares para enfrentar el juicio fuera de la cárcel.