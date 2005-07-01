Lindas ratas heroicas

Temas del día:
01/07/2005, 20:28
AFP

La guerra civil en Mozambique, terminada hace 12 años, dejó una terrible herencia de miles de minas enterradas en zonas donde viven más de un millón de personas. Para ayudar a deshacerse de este peligro, el grupo belga de investigación antiminas Apopo ensaya un nuevo método: utilizar ratas africanas amaestradas.

El grupo pionero, de nueve roedores, ha obtenido excelentes resultados. Las ratas, dicen sus criadores, son fáciles de entrenar, tienen un olfato muy fino y su peso hace que puedan caminar encima de una mina sin activarla. La estrella de este primer equipo de ratas se llama Nelson, en homenaje a Nelson Mandela. El premio por la labor cumplida: un pedazo de queso.

