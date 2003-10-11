Insólita venta

AFP

El Pentágono vende vía internet y a bajo precio, como excedentes militares, equipos que sirven para fabricar armas bacteriológicas, afirmó un organismo investigador del Congreso de Estados Unidos.

"Estas ventas aumentan el riesgo de que terroristas puedan proveerse de estos equipamientos para producir agentes biológicos", estimó el informe.

La investigación comprobó que quiénes compraron estos materiales los reexportaron a países como Filipinas, Egipto y Emiratos Árabes, que también pudieron revender los peligrosos elementos a terceros países.