Escándalo en Paraguay

AFP

Una fiscal del crimen de Paraguay inició una investigación que apunta a la policía de bomberos, acusada de haber entrado a robar en el supermercado Ycuá Bolaños, que se incendió el 1º de agosto en un siniestro en el que murieron casi 400 personas.

Varios bomberos de la policía fueron filmados por una cámara oculta cuando se iniciaron las tareas de rescate durante la tragedia.

En las imágenes se observa cómo los bomberos rapiñaban las cajas registradoras del supermercado, en medio de pilas de cadáveres.

El director del departamento de Relaciones Públicas de la Policía, comisario Santiago Velazco, pedirá una copia del video a los medios de prensa para iniciar una investigación.

Anunció que se abrirá un sumario a todos los miembros de la Policía que sirvieron en el lugar.

El diario ABC dijo que testigos reportaron que los policías robaron además objetos personales de los muertos, incluido dinero, teléfonos celulares y hasta automóviles que quedaron en el estacionamiento del local siniestrado.