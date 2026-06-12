Una peli de misterio policial
Recién agregada al catálogo de Netflix, La desconocida, es una producción española cargada de intriga y drama que aborda el caso de una mujer (interpretada por la actriz Ana Rujas) que es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato. La detective asignada para investigar este enigmático caso se embarcará en una carrera a contrarreloj, mientras intenta descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y todos los secretos ocultos en su memoria.
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