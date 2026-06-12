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El País Paula Veo Veo

Turbulencia en la oficina

12/06/2026, 04:52
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OFFICE ROMANCE
Office Romance. (L-R) Jennifer Lopez as Jackie Cruz and Brett Goldstein as Daniel Blanchflower in Office Romance. Cr. Netflix © 2026.
Courtesy of Netflix

Jennifer López protagoniza este drama romántico como Jackie, la presidenta y directora ejecutiva de la aerolínea Air Cruz. Ella dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre los empleados. Pero justamente esta norma se pondrá a prueba cuando un nuevo y atractivo abogado interpretado por Brett Goldstein, se incorpora a la compañía y comienza a trabajar para ella. Una trama de comedia y romance para disfrutar en Netflix.

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