Vladimir: la miniserie del momento

Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo: Vladimir. A lo largo de ocho episodios, el mundo de la protagonista empieza a desmoronarse, los límites comienzan a confundirse y los secretos se acumulan. Sin embargo, algo en ella arde con mucha más fuerza...¿lo arriesgará todo con tal de satisfacer sus fantasías más escandalosas? La miniserie titulada Vladimir, ya está disponible en Netflix.