Para ver en vacaciones

Este 18 de junio, en vísperas de las vacaciones de invierno, se estrena la quinta secuela de la saga Toy Story en todos los cines del país. Esta vez, Buzz, Woody y Jessie deberán enfrentar un nuevo reto junto al resto de la pandilla de juguetes, al descubrir qué es lo que ahora obsesiona a los niños y acapara toda su atención a la hora de jugar: las pantallas, y más concretamente las tablets. Está dirigida por una de las mentes maestras de Pixar, Andrew Stanton (de Buscando a Nemo), que luego de escribir los guiones de las ediciones anteriores debuta ahora en este nuevo rol para la franquicia.