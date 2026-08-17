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El País Paula Veo Veo

La serie de Moria llega a Netflix

Clara Avellino
17/08/2026, 11:29
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Griselda Siciliani interpretando a Moria Cassan.
Moria. Cr. Alina Schwarcz /Netflix ©2025
Alina Schwarcz / Netflix

La vedette y actriz Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Representada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, según cada etapa de su vida, la serie biográfica no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia. Este homenaje a la cultura popular argentina, se estrena hoy en la plataforma y cuenta con 8 episodios.

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