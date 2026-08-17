La serie de Moria llega a Netflix

La vedette y actriz Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Representada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, según cada etapa de su vida, la serie biográfica no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia. Este homenaje a la cultura popular argentina, se estrena hoy en la plataforma y cuenta con 8 episodios.