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El País Paula Veo Veo

La pelicula de Linterna Verde

Clara Avellino
17/08/2026, 11:38
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Linternas
HBO

HBO Max estrena este 16 de agosto: Linternas. Con un misterio capaz de alterar el equilibrio del universo, la primera temporada de la serie de superhéroes de DC Studios, ofrece un giro dramático en la trama de la película y cambia la aventura tradicional por el clima oscuro de un thriller detectivesco. Con Kyle Chandler y Aaron Pierre como protagonistas, la serie promete en ocho episodios poderes extraordinarios, secretos enterrados y una investigación con ecos de True Detective. Con estrenos cada domingo, el gran final de temporada se espera para el 4 de octubre.

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