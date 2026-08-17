Cien años de soledad: segunda parte

La historia de los Buendía llega a su desenlace final. En esta segunda parte, Macondo se abre al progreso, a la guerra y a las grandes tragedias políticas, mientras el tiempo vuelve a repetirse sobre las nuevas generaciones de la familia. Con siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno, la adaptación completa el desafío de convertir el universo de Gabriel García Márquez en una experiencia visual sin perder su misterio, su exuberancia ni la fuerza de su realismo mágico. Ya disponible en Netflix.