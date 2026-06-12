Amarga Navidad con Sbaraglia

Elsa (interpretada por Aitana Sánchez-Gijón) es una directora de publicidad que tras la muerte de su madre, se refugia en el trabajo. Sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para procesar el duelo, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse y descansar. Su pareja, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, será su tabla de salvación en la ciudad, mientras ella decide hacer un viaje con una amiga. Una tragicomedia dirigida por el gran Pedro Almodóvar y seleccionada en Sección Oficial del Festival de Cannes, que ya está en cartelera en todos las salas.

