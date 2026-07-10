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El País Paula Todo Oidos

Simple Red: retrasando los años

Clara Avellino
10/07/2026, 05:35
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Holding back the years: 40 years of Simply Red, Live in Santiago. 2026.

Holding back the years: 40 years of Simply Red, Live in Santiago es el nuevo material de esta banda británica liderada por Mick Hucknall. El álbum concentra lo mejor de una serie de conciertos en vivo que brindaron en el Movistar Arena de Santiago de Chile, frente a 75 mil personas con sold out; y celebra cuatro décadas de carrera. Con ediciones en todos los formatos y el single Something Got Me Started, la banda confirma que aún está vigente.

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