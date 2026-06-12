De colección: Paul McCartney

Paul McCartney estrenó su nuevo álbum de The Boys of Dungeon Lane. Es el disco número dieciocho del ex Beatle que, con 83 años, creó este disco como algo bien introspectivo y nostálgico inspirado en su propia historia, con el afán de trasladar a los oyentes a sus orígenes. Producido por Andrew Watt, resulta más que un regalo para sus fans. El sencillo Days We Left Behind fue la antesala, pero ahora ya pueden escucharse las 13 pistas restantes en las plataformas digitales y adquirirse en todos los formatos físicos.