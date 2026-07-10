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Viva el cuento

10/07/2026, 01:53
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El viaje de un escritor que es testigo de extraños sucesos, abre esta reunión de la narrativa breve completa del autor. Nada del otro mundo descubre a un Muñoz Molina divertido, autocrítico e insólito. Su humor incisivo se filtra a través de estos cuentos de terror, amor y muerte, mientras que escenas del género fantástico, mantienen el suspense, maravillan al lector, y multiplican las lecturas de la narración.

* Nada del otro mundo, de Antonio Muñoz Molina. Seix Barral, 320 páginas.

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