Viva el cuento

El viaje de un escritor que es testigo de extraños sucesos, abre esta reunión de la narrativa breve completa del autor. Nada del otro mundo descubre a un Muñoz Molina divertido, autocrítico e insólito. Su humor incisivo se filtra a través de estos cuentos de terror, amor y muerte, mientras que escenas del género fantástico, mantienen el suspense, maravillan al lector, y multiplican las lecturas de la narración.

* Nada del otro mundo, de Antonio Muñoz Molina. Seix Barral, 320 páginas.