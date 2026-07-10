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Thriller real

10/07/2026, 01:49
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En octubre de 1895, Tomás E. Butler, un conocido militante nacionalista, fue asesinado de un disparo en plena calle. Su muerte desató un escándalo sin precedentes y al cabo de arduas pesquisas, el alférez Enrique Almeida, fue detenido y acusado. Su defensa recayó en un entusiasta y joven abogado, el doctor Pedro Figari, quien impulsó una solitaria cruzada para probar su inocencia. Con el vértigo de un relato policial y la profundidad de la literatura judicial.

* El misterio, de Diego Moraes. Sudamericana, 336 páginas.

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