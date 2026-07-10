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Saga culposa

10/07/2026, 01:58
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La llegada del pequeño Andy trae amor infinito y cambios a la vida de Noah y Nick. Ese delicado equilibrio sostenido por la pareja, en base a orgullo, deseo y cicatrices, no tarda en saltar por los aires. Mientras Noah intenta reconocerse en el espejo, Nick descubre que la paternidad despierta ternura, pero también abre la puerta a los fantasmas del pasado. Cuando una acusación lo coloca contra las cuerdas, todo estalla. En el ojo del huracán, vuelven a encerrarse en ellos mismos, a levantar muros y a olvidar que su fortaleza siempre fue el “nosotros”.

* Culpa vuestra, de Mercedes Ron. Montena, 448 páginas.

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