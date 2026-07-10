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Revisión radical

10/07/2026, 02:00
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Cada cuatro años, en la antesala de una nueva Copa del Mundo, reaparece una polémica que pretende ensombrecer la historia de la Celeste: ¿por qué Uruguay lleva cuatro estrellas en su camiseta? ¿Los torneos olímpicos de 1924 y 1928 pueden equipararse a campeonatos mundiales máximos? Arrighi ofrece una respuesta tan apasionada como rigurosa. En una época marcada por la liviandad de los comentarios y las opiniones sin sustento, la sólida argumentación del libro desarma las versiones de quienes buscan reescribir la historia del fútbol a su conveniencia.

* Cuatro estrellas de verdad, de Pierre Arrighi. Planeta, 184 páginas.

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