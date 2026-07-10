Lo no visto

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10/07/2026, 01:56
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INSTRUCCIONES tapa_A IMPRENTA

Fornaro emprende misiones temerarias junto a sus personajes. Asiste al trabajo que el Hombre Araña uruguayo realiza en los parques, y se involucra en la intelección aguda de lo que la rodea: un recital de Coldplay con su aura de autoayuda cool; la praxis cotidiana de ginecólogas y depiladoras, así como la gesta colectiva del personal doméstico explotado en un country de Nordelta, entre otras aventuras.

* Instrucciones para las ruinas, de Ana Fornaro. Estuario, 156 páginas.

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