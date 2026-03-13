Dinámicas familiares

Con ilustraciones de la artista Katie Ponder, el libro recoge la mitología del Antiguo Egipto y narra desde la creación del mundo hasta la aparición de los primeros faraones. Las fascinantes historias presentan a dioses poderosos, a reyes y a villanos malvados. Es hora de sumergirse en el inframundo de la Duat, viajar hacia el cielo a lomos de la vaca celestial y descubrir los secretos de las tumbas de los faraones.

Mitos egipcios, de Jean Menzies. OK, 144 páginas.