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Dinámicas familiares

J.H. Romei
13/03/2026, 16:26
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El viento sopla donde quiere, de Susana Tammaro.
Seix Barral, 272 páginas.

Con ilustraciones de la artista Katie Ponder, el libro recoge la mitología del Antiguo Egipto y narra desde la creación del mundo hasta la aparición de los primeros faraones. Las fascinantes historias presentan a dioses poderosos, a reyes y a villanos malvados. Es hora de sumergirse en el inframundo de la Duat, viajar hacia el cielo a lomos de la vaca celestial y descubrir los secretos de las tumbas de los faraones.
Mitos egipcios, de Jean Menzies. OK, 144 páginas.

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