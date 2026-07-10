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El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

Una noche más

J.H. Romei
10/07/2026, 03:23
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¡Vuelve Midnight! La legendaria discoteca que hizo furor en la era dorada de la movida nocturna montevideana, reabre sus puertas y promete una velada de reencuentros y diversión como antaño. Organizada por Atahualpa Pérez, la atmósfera íntima del evento está garantizada por el estilo de la fiesta y el repertorio de clásicos atemporales del Dj Pablo Dangiolillo. La cita es el próximo viernes 17 de julio, a partir de las 23:30 horas, y ofrecerá una antesala de lujo para la fiesta del 25 de agosto. Por informes y reservas: 097509966. Instagram/@midnightdiscouy

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