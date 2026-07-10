Maximiliano Gerardo tenía cuatro años cuando disputó su primera carrera de motos. Hoy, con 31, compite en Estados Unidos en uno de los campeonatos de velocidad más exigentes del continente. Su afición al motociclismo comenzó en su casa. Su padre era mecánico y cuando Maxi cumplió tres años le construyó una pequeña moto para que aprendiera a conducir. Aquello que parecía un juego se convirtió en un proyecto de vida porque al poco tiempo ya estaba compitiendo. “La aventura empezó ahí y desde entonces no he parado”, cuenta.

La pasión llegó acompañada de responsabilidades. En su casa existía una regla: si las calificaciones de la escuela bajaban, la moto desaparecía.

“Si me iba mal, no había ni carreras ni entrenamientos”. El acuerdo funcionó. Maxi se convirtió en un buen estudiante y con el tiempo llegaron los campeonatos, primero locales, luego nacionales y después los internacionales.

Fue tres veces campeón argentino (2010, 2011, 2014), tres veces campeón en Brasil (2014, 2017, 2023) y dos veces campeón en Uruguay (2014, 2016). Hoy ostenta el récord de pista en Portimao-Portugal del Campeonato Mundial de Stk600 (2015). En Estados Unidos quedó en el tercer puesto en Indianápolis durante el Campeonato Americano de Stk1000 (2020); en Virginia, durante el Campeonato Americano de Stk1000 año (2022); y en Barber, durante el Campeonato Americano de SuperSport (2024). Estos logros consolidaron una trayectoria poco frecuente para un piloto uruguayo.

“Por suerte, pude llevar la bandera uruguaya al podio en la mayoría de los países en los que competí. Eso es un orgullo para mí”, comenta emocionado.

Tan exitoso desempeño deportivo lo llevó hasta MotoAmerica, el principal campeonato de velocidad en pista de Estados Unidos. Allí compitió en la categoría Supersport con el equipo Altus Motorsports, enfrentándose a algunos de los mejores del continente. Pero la temporada le presentó un desafío. Una caída meses atrás lo obligó a interrumpir la competencia, y a concentrarse en la recuperación. “Actualmente estoy lesionado por una caída que sufrí en la última carrera del campeonato MotoAmerica, en Wisconsin. Fue una caída muy rápida, cerca de los 180 kilómetros por hora, y sufrí una fractura de radio y cúbito. Es una situación frustrante porque ese fin de semana veníamos andando muy bien y teníamos grandes posibilidades de pelear por el podio. Estábamos evolucionando mucho junto al equipo y cada vez más cerca de los resultados que buscábamos. Ahora toca ser fuerte, recuperarme lo antes posible, y trabajar para volver a ser competitivo”.

Actualmente trabaja con constancia para volver a la pista cuanto antes. Su meta sigue siendo competir, mejorar y seguir avanzando. “Lo que más orgullo me da es haber llegado hasta donde llegué. Obviamente, no fue un camino corto, hubo muchos sacrificios para dedicarme al cien por cien al motociclismo. Es un largo camino en el que muchas personas me apoyaron, y por suerte pudimos llegar hasta donde estamos hoy. La verdad, como dije antes, estoy muy orgulloso por ello, y también por haber representado a Uruguay en distintos países, tratando siempre de llevar la bandera uruguaya lo más alto posible. Mi meta hoy es competir por ser campeón en MotoAmerica en la categoría Supersport. Ese es mi objetivo más cercano. Y un poco más lejano: competir en la categoría Superbike, que es la máxima, soñando en llegar a ser campeón en ella”. Más en Instagram | @maxigerardo41

