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El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

Identidad nacional

J.H. Romei
10/07/2026, 03:15
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Mushkana, la marca de indumentaria cien por ciento nacional de Joaquín Romero, sigue apostando por la creatividad y los valores locales. Hace un tiempo sorprendió con Patria, la colección co-creada con Manuela Victorica, quien se encargó de la bajada conceptual y visual de la apuesta. La línea se nutre no solo de procesos de estampados y bordados realizados en el país, sino que también suma símbolos, colores, y referencias que aportan lo suyo para una colección contemporánea, cercana y auténticamente uruguaya. La respuesta no se hizo esperar, y fiel a su filosofía de no trabajar colecciones aisladas, Mushkana lanzó hace unas semanas Mundial 2026. Esta cápsula con remeras cancheras para el día a día, en las que intervino el artista uruguayo Vare, llama la atención por su estética que conjuga historia, cultura y diseño contemporáneo, y agrega un elemento con carácter al guardarropas. Se consigue en Instagram/@mushkanauy

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