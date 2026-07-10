Identidad nacional

Mushkana, la marca de indumentaria cien por ciento nacional de Joaquín Romero, sigue apostando por la creatividad y los valores locales. Hace un tiempo sorprendió con Patria, la colección co-creada con Manuela Victorica, quien se encargó de la bajada conceptual y visual de la apuesta. La línea se nutre no solo de procesos de estampados y bordados realizados en el país, sino que también suma símbolos, colores, y referencias que aportan lo suyo para una colección contemporánea, cercana y auténticamente uruguaya. La respuesta no se hizo esperar, y fiel a su filosofía de no trabajar colecciones aisladas, Mushkana lanzó hace unas semanas Mundial 2026. Esta cápsula con remeras cancheras para el día a día, en las que intervino el artista uruguayo Vare, llama la atención por su estética que conjuga historia, cultura y diseño contemporáneo, y agrega un elemento con carácter al guardarropas. Se consigue en Instagram/@mushkanauy