Estudio floral

Tallo Mvd abrió en enero de este año como tienda y estudio de flores que trabaja mediante encargos. A cargo del paisajista Diego Herszenbaum y de Florencia Fattoruso, la iniciativa promete color, aroma, y belleza a través de originales arreglos florales para decorar residencias, hoteles, restaurantes, clínicas y oficinas, entre otras. Caracterizados por un estilo que se despega de las estructuras convencionales, los floristas prefieren trabajar con ramas en lugar de follaje y flores importadas que combinan en un estilo muy depurado y orgánico. Otro plus es que la dupla adecúa la paleta de sus creaciones a los ambientes para que estos se integren armónicamente. Con posiblidad de suscripción para recibir arreglos semanalmente, cada quince días, o de forma mensual, el estudio puede contactarse a través del Cel.: 09636 8888. Instagram/@tallomvd