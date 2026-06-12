En La Obrería

Para los que llevan el fatto in casa en el alma, la próxima edición del Laboratorio Di Pasta en el espacio gastronómico dirigido por Lucas Fuente, es un imperdible. El taller está en manos del chef Lucio D’Imperio, creador de PAF, la reconocida tienda de pasta artesanal en Buenos Aires. Hijo de madre genovesa y padre romano, el profesional promete una experiencia cien por ciento práctica donde compartirá técnicas, secretos y procesos para elaborar y cocinar pastas laminadas, coloreadas, impresas, y rellenas, entre otras, además de salsas tradicionales. Las clases se dictan para grupos reducidos, duran tres horas y no requiere que los participantes tengan experiencia previa. Vale saber que cada encuentro culmina con una degustación completa y una copa para celebrar. La cita es el martes 16 y miércoles 17 de junio, de 18:30 a 21:30 horas en Sarandí 252. Por informes y reservas de lugar: laobreria.com