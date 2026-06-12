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El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

En Ciudad Vieja

12/06/2026, 02:17
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Pablo Rivara

Tangram estrenó nueva dirección y definitivamente es su lugar de pertenencia. Es que desde que se instaló hace poco más de un mes en una zona que a decir de su dueño Mike Poole, respira arte, el ambiente del lugar está más que logrado. El negocio nacido en 2018 como un pequeño local debajo del Palacio Salvo, es lo que se denomina una papelería de selección. Hoy, ubicada entre galerías y tiendas de libros, la boutique trabaja para un público adulto al que provee de encuadernación premium, y de materiales de papelería importados. Allí todo es estético y fue diseñado para crear. Vale la pena darse una vuelta por el nuevo enclave para curiosear y estimular la creatividad. De lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados hasta las 13:30 horas. Bartolomé Mitre 1379. Instagram/@tangram.uy

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