De pies a cabeza

Buenas noticias para las seguidoras de la moda confortable, atemporal y femenina de Las Marías: la marca acaba de inaugurar una tienda en Carrasco, donde es posible conseguir looks completos para nutrir el guardarropas. Pensadas para mujeres de todas las edades y estilos, las colecciones apuestan a la variedad e incluyen elementos de fondo de armario que no pasan de moda, así como prendas versátiles y atractivas que muestran tendencia. Aunque la mayoría de los diseños se fabrican en Uruguay e Italia, la línea también incluye prendas importadas de Argentina. La gran novedad de este local es que suma el calzado de Aura, cuya amplia propuesta de botas, zapatillas deportivas y náuticas, además de diseños clásicos, brinda el complemento perfecto para el estilo de la firma de ropa. Divina Comedia 1638, esquina Gabriel Otero. Instagram/@lasmariasok