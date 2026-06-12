Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

De pies a cabeza

12/06/2026, 02:22
Compartir esta noticia
+ Seguir en
PRS_1545.jpg
Pablo Rivara

Buenas noticias para las seguidoras de la moda confortable, atemporal y femenina de Las Marías: la marca acaba de inaugurar una tienda en Carrasco, donde es posible conseguir looks completos para nutrir el guardarropas. Pensadas para mujeres de todas las edades y estilos, las colecciones apuestan a la variedad e incluyen elementos de fondo de armario que no pasan de moda, así como prendas versátiles y atractivas que muestran tendencia. Aunque la mayoría de los diseños se fabrican en Uruguay e Italia, la línea también incluye prendas importadas de Argentina. La gran novedad de este local es que suma el calzado de Aura, cuya amplia propuesta de botas, zapatillas deportivas y náuticas, además de diseños clásicos, brinda el complemento perfecto para el estilo de la firma de ropa. Divina Comedia 1638, esquina Gabriel Otero. Instagram/@lasmariasok

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Junio 2026

Te puede interesar