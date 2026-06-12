Con inspiración

Curado nació del impulso de la inconsciencia. Así lo confiesa Cecilia Gervaso, fotógrafa y directora de la galería Hungry Art, quien junto a Fabián Iruleguy, herrero de oficio y diseñador, lleva adelante este proyecto que ya está dando que hablar en La Muy Fiel. Resulta que Gervaso se dejó llevar por la belleza de las piezas en un remate, y compró varios lotes de muebles. Al tiempo la dupla se encargó de restaurarlos, y con ese acervo decidió armar un espacio de carácter singular al que le sumó mobiliario nuevo y objetos adquiridos en viajes y rescatados en ferias y mercadillos. El siguiente paso fue instalarse en un local acorde en la Ciudad Vieja, en este caso, la antigua imprenta y librería Al libro inglés, y completar la propuesta con una cafetería lo suficientemente amplia como para realizar eventos propios y privados. Con la intención de ofrecer nuevas experiencias al público, la casa se caracteriza por el trato cálido y por ofrecer servicios como asesoramiento personalizado para el diseño de espacios con personalidad, y la oportunidad de alquilar mobiliario. Abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas. Cerrito 481. Instagram/@cu_ra_do www.tiendacurado.com