Café & cultura

Vita Concept Studio es el proyecto en el que Gonzalo Leguizamo, Octavio Perdomo y Diego Coll volcaron sus conocimientos y experiencias en gastronomía, moda y diseño, para crear una propuesta original y atractiva. Se trata de un espacio que busca ofrecer experiencias, aunando vestimenta jugada de etiquetas locales y extranjeras, con el café de especialidad de Masa, más una vuelta de tuerca que promete actividades en el lugar. Con una estética muy cuidada, el local apuesta a convertirse en un punto de encuentro. Abierto de lunes a sábados, es posible visitar la cafetería desde las 8:00 horas, mientras que la tienda abre al mediodía. Luis A. de Herrera 1161. Instagram/@vitacstudio