Patrimonio conservado Reconocido hace unas semanas con el Premio ICOM Uruguay 2025, el Museo de Arte Precolombino e Indígena apuesta a seguir construyendo un espacio abierto, innovador y profundamente vinculado con la sociedad. Aquí un recorrido por sus instalaciones que además de rendir homenaje a su rico acervo, ofrecen un testimonio fiel de estos objetivos.