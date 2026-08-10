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Patrimonio conservado

Reconocido hace unas semanas con el Premio ICOM Uruguay 2025, el Museo de Arte Precolombino e Indígena apuesta a seguir construyendo un espacio abierto, innovador y profundamente vinculado con la sociedad. Aquí un recorrido por sus instalaciones que además de rendir homenaje a su rico acervo, ofrecen un testimonio fiel de estos objetivos.

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Revista Paula
10/08/2026, 16:19
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Pablo Rivara.
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Ubicado en plena Ciudad Vieja, sobre la calle 25 de Mayo 279, entre Colón y Pérez Castellano, este edificio data del siglo XIX. Construido entre 1883 y 1888 por el empresario español Emilio Reus, fue concebido como establecimiento médico.
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El propósito original nunca se concretó y años después el edificio albergó las oficinas del Ministerio de Fomento y posteriormente, la sede del Ministerio de Defensa Nacional hasta el año 1985. En 1986 fue declarado Monumento Histórico Nacional y a principios de 2000 fue intervenido y reciclado, adaptando sus instalaciones para abrir sus puertas como Museo de Arte Precolombino e Indígena el 17 de setiembre de 2004.
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El valor arquitectónico y urbanístico del edificio es más que relevante. Su estilo ecléctico-historicista muestra una fuerte influencia de la arquitectura italiana decimonónica. Con una fachada que destaca por su sobriedad y simetría, la estructura interior se organiza alrededor de un patio central. El uso de materiales como el hierro y el vidrio, así como las proporciones monumentales son otras de sus características distintivas.
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Enmarcada en un entorno de arquitectura neoclásica, la cafetería del museo es gestionada por The Lab Coffee Roasters, e incorpora toques de estilo industrial y contemporáneo. El resultado es una atmósfera cálida y alegre.
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Antiguas columnas en hierro fundido, pisos de madera, largas mesas con sillas de estilo Eames, grandes luminarias y una paleta de colores contrastantes, componen un diálogo fluido entre la estética industrial e histórica del edificio.
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El espacio también funciona como sala multipropósito donde se realizan cenas temáticas, muestras especiales, obras de teatro breves, charlas, shows en vivo y hasta encuentros diplomáticos. En cada ambiente, pueden verse vestigios crudos de la construcción original conviviendo con el arte y algunas zonas restauradas con aires modernos.
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MAPI
25 de Mayo 279
2916 9360
www.mapi.uy

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