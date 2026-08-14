Jugar para ayudar

El 18 de agosto, la cita es a las 15:00 horas en el Club de Golf de Montevideo. Es que llega la quinta edición del Torneo de Bridge, Burako, Canastón y mesa libre de juegos, a beneficio de la Fundación Niños con Alas. En el evento, la diversión y el apoyo a una buena causa se dan la mano. No en vano la fecha está marcada en el calendario no solo de los bridgistas de ley sino también en el de quienes se inician en este juego de baraja y en quienes aman los entretenimientos de mesa.

“Vamos a tratar de incorporar más bridgistas, invitando a gente del interior; a la fecha hemos tenido una gran respuesta de los jugadores de Punta del Este. Para los principiantes, que no han tenido oportunidad de participar en un campeonato de estas características, se realiza un torneo paralelo que los ayuda a ir perfeccionándose. También apuntamos a que se sumen más personas a divertirse con los juegos, desde Burako y Canasta hasta Canastón, pero como la mesa es libre, cada cual organiza sus reglas. Es más, si prefieren jugar a la Conga, al Truco o a la Escoba, son bienvenidos. Todo lo que sea juego de mesa, vale", comenta Marina Rodiño, coordinadora de los colegios que apoya la fundación, miembro de la Comisión Directiva, y organizadora de este evento.

Como ya es tradición el torneo ocupará nuevamente los salones Long Drive y Aproach del club, y con un costo de 2.000 pesos el ticket, el programa incluye servicio de té completo con las delicias saladas de la confitería Nueva Rossell y los dulces de Gabriela Petit.

El dinero recaudado en este evento será volcado en proyectos para desarrollo académico de los profesores, que son fundamentales para brindar una educación de calidad a los niños, programas de alimentación de los estudiantes, además de respaldar proyectos y becas destinados a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes que apoya la fundación.

Cabe recordar que Niños con Alas es una institución sin fines de lucro, ni denominación religiosa o política. Su finalidad es ayudar a través de la educación, en la lucha contra la marginalidad en el país, con particular énfasis en niños y adolescentes en situaciones vulnerables.

Las actividades se iniciaron el año 2000 con 25 ahijados, y en la actualidad son más de 600 los niños apadrinados. Niños con Alas trabaja con colegios ubicados en zonas carenciadas y de alta vulnerabilidad de Montevideo, que reúnan ciertas condiciones y tengan metas compatibles con la organización, más allá de impartir instrucción a nivel Primario. Los centros deben ser formadores en valores, estar integrados y comprometidos con el barrio, y tener alcance a familiares y allegados de los niños, extendiendo así su influencia humanitaria y socializadora. Deben ofrecer además un hábitat de higiene, de paz y de amor a los alumnos, así como actividades extra-curriculares.Además, los centros educativos deben ser abiertos y eficientes, con aptitud para trabajar en equipo, proyectar y alcanzar las metas con diligencia y prontitud.

La población objetivo de la fundación se compone de 1.500 niños y sus familias, además de personal técnico y docente de los cinco centros educativos. Estos son el Colegio Obra Banneux, en Barrio Plácido Ellauri, Casavalle; el Colegio Nuestra Señora de Montserrat, en Barrio Tres Ombúes, La Teja; el Colegio Jesús Isaso, en Cerro Norte; la Escuela Federico Ozanam, en Barrio Puerto Rico, Villa Española, y la Obra Social y Educativa Don Bosco, en Villa Prosperidad, de Camino Maldonado. n

Por consultas e inscripciones, llamar al Cel.: 099 402 502 – 2712 3270. www.ninosconalas.org