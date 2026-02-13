Ante la lente de Annie Leibovitz (Connecticut, Estados Unidos, 1949) posaron Demi Moore, Meryl Streep, Diane Keaton, Louise Bourgeois, Joan Didion, el diseñador John Galliano, Michael Jackson, Yoko Ono y John Lennon, cuyo último retrato, antes de su asesinato en 1980, lo tomó ella.

No fueron los únicos, y la lista es muy larga. Entre los más recientes y comentados, se encuentran los que realizó a los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz. Estos en particular los encargó el Banco de España, pero buena parte de sus trabajos fueron portada de revistas como Vogue, VanityFair y Rolling Stone.

En las últimas décadas, las fotografías de Leibovitz han sido tan provocadoras como reveladoras, sobre todo porque moldearon la memoria cultural desde fines del siglo XX hasta el presente. La exposición Wonderland, organizada en el Centro MOP –espacio que acoge la programación de la Fundación Marta Ortega Pérez (FMOP) en A Coruña– despliega buena parte del universo fotográfico de la artista, donde conviven personajes notables con historias extraordinarias.

El recorrido de la muestra comienza con sus primeros logros al inicio de su carrera. Pasaron años a través de los cuales Leibovitz fue ganando visibilidad y excelente reputación. Sobrevino entonces la gran oportunidad: una serie de retratos íntimos tomados a músicos como Bob Dylan, Grace Slick, Mick Jagger y Keith Richards, a quienes retrató a lo largo del Tour of the Americas de los Rolling Stones, en 1975. “Un trabajo obsesivo que casi me mata”, confesó entonces la artista. “Recuerdo que me llevé la raqueta de tenis, por si tenía tiempo para jugar. Pero no vi la luz del día en toda la gira, durante tres meses”, transcribió la revista española Mujer Hoy, en la crónica en que relató cómo fue la inauguración de Wonderland en Galicia.

El universo de la fotógrafa estadounidense es deslumbrante. Muchas de las obras expuestas en FMOP se presentan al público por primera vez. MATHIEU RIDELLE

Al avanzar por las salas expositivas de FMOP se amplía la mirada y el espectador se encuentra con los rostros de personas provenientes de áreas diversas: las artes plásticas, el cine, el deporte y la política. El itinerario culmina con broche de oro: las fotografías de moda tomadas por su ojo experto. Nada menos que cien impresiones, gran parte de las cuales nunca habían sido expuestas antes, y que sin lugar a dudas constituyen el alma de la muestra. El material se acompaña con propuestas audiovisuales que dan cuenta de la profundidad con la que Leibovitz encara sus trabajos, y en especial el lenguaje en que se expresa cuando encara el tema de la moda.

Durante la inauguración, la profesional explicó que si bien no se siente una fotógrafa de moda, la mayoría de los trabajos que realizó para ese sector son responsabilidad de Anna Wintour, la mítica editora de Vogue.

Algunos de los referentes de Leibovitz en esa etapa son Helmut Newton y Richard Avedon. “¿Cómo aprendí? Me sentaba delante del quiosco durante horas, estudiando esas revistas que por aquel entonces no podía comprar, porque me resultaban muy caras”, rememoró.

Ben Stiller, Jacquetta Wheeler, Ai Tominaga, Karolina Kurkova, Oluchi Onweagba, y Stella Tennant, Paris, 2001. © Annie Leibovitz

Fotografía & moda

Esta es la primera vez que una mujer protagoniza las exposiciones de fotografía que organiza la fundación de Marta Ortega Pérez, presidente de Inditex. Desde la apertura el pasado 22 de noviembre, Wonderland recibió más de 34 mil visitas.

Días antes de la inauguración, la empresaria organizó una recepción allí mismo, a la que asistió un grupo de celebridades entre los que se encontraban el director de cine Pedro Almodóvar, las modelos Linda Evangelista, Carolyn Murphy, Natalia Vodiánova, Eugenia Silva y Karen Elson, el cantante C. Tangana; los artistas Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, entre otros.

Annie Leibovitz, Self portrait, 2021. ® Annie Leibovitz

La fundación se constituyó en 2022 y se trata de un proyecto centrado en exposiciones estructuradas en torno a tres pilares: la provincia gallega A Coruña, la fotografía y la moda. Sus actividades se desarrollan en el Centro MOP, un antiguo espacio industrial recuperado por la arquitecta Elsa Urquijo, situado en el Muelle de Batería, en la zona portuaria de la ciudad. La entrada es libre, y el beneficio generado por la venta del merchandising de las exposiciones, permitió la creación del programa Future Stories, que apoya a jóvenes creadores al inicio de su carrera artística. La Fundación MOP impulsa además un programa educativo conducido por artistas locales que pretende llevar a grandes fotógrafos a las aulas gallegas.

Muestras anteriores celebraron el trabajo de otros grandes profesionales internacionales, como Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey. En este caso, el programa incluye la presentación de una película titulada Annie Leibovitz in Wonderland, en la que aparecen testimonios de supermodelos, editoras, escenógrafas y cantantes como Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard, Phyllis Posnick y hasta Bruce Springsteen, quien comentó en una ocasión: “la forma en la que te retrata Annie será la forma en la que el mundo te verá”.

En la misma línea, Marta Ortega Pérez, expresó que Annie posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. "Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades que no están a la vista de nadie más. Me entusiasma que sea la primera mujer en presentar su trabajo dentro de nuestro programa de grandes exposiciones de fotografía en A Coruña. A lo largo de su carrera, ha sido una extraordinaria representante de las mujeres de todas las edades. En particular, sus imágenes de mujeres mayores son de una dignidad y belleza sin parangón”.

Wonderland, la exposición retrospectiva de Annie Leibovitz, se inauguró en noviembre y podrá visitarse hasta el 1° de mayo en FMOP. https://themopfoundation.org/es