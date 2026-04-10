Ángel Cairo: Mirada Experta

En el mundo de la moda hay personajes visibles con gran exposición, como las modelos o los diseñadores; pero hay otros que trabajan detrás de escena, moldeando carreras con una mezcla de intuición, experiencia y criterio profesional. Ángel Cairo (Montevideo, 28 de diciembre de 1964) pertenece a esta última categoría, con una trayectoria de más de tres décadas dedicadas a una tarea casi invisible pero decisiva en la industria: descubrir talentos.

Su actividad se inicia en 1995, junto a Carlos Cámara y su agencia de modelos Valentino Bookings, fundada en 1983. Eran tiempos en que los concursos de belleza y los scoutings de modelos estaban a la orden del día, y Punta del Este se transformó en la vidriera de las chicas más lindas. Eso atrajo a John Casablancas (fundador de Elite Model Management) quien en 1992 toma la representación para Uruguay de su famoso scouting The Look of the Year, que en 1995 pasa a llamarse Elite Model Look representado en Uruguay por Valentino Bookings.

Ángel Cairo y Lucía Brocal, a quien descubrió en un shopping de Montevideo.

Dicho certamen se llevo a cabo hasta 2015 en nuestro país y durante esos 20 años, Ángel descubrió e impulsó a varias figuras del modelaje de Latinoamérica, como: Lucía Brocal, Flavia Pintos, Natalie Stal, Verónica Zoppolo, Gabriela Roses, Laihany Ponton, Rae Rodríguez, Fabiola Valentín, Stephany Ortega, Victoria Arrocho, Kiara Marie Rodríguez, entre muchas otras. Su tarea principal fue la de detectar nuevos talentos en la calle, en los shoppings o en eventos. También trabajó para el certamen de Miss Universo Uruguay como director de casting. Luego, continuó su carrera en Puerto Rico, donde en 2016 se graduó como Productor de eventos, de moda, y de televisión; tres carreras diferentes impartidas por la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. Desde entonces trabaja coordinando, organizando y produciendo eventos de moda y de modelaje, como la Hight Fashion Week Puerto Rico, la Mercedes Benz Puerto Rico Fashion Week, los Fashion Awards Puerto Rico, y la West Fashion Week Puerto Rico. Director de casting del Miss Puerto Rico para Miss Universo; además de productor y representante del Elite Model Look Puerto Rico, selecciona modelos para el Elite mundial. Como si fuera poco, es productor de WAPA TV en programas de moda, y booker de la agencia Elite Models Puerto Rico, y para rematar ofrece seminarios de moda, belleza y etiqueta corporativa, además de otros tipos de consultorías.

Con el ojo entrenado

Como scouter, director de casting y booker, su trabajo siempre consistió en detectar lo que él llama “diamantes en bruto”: jóvenes con potencial para transformarse en modelos internacionales, buscando rostros y proporciones capaces de funcionar en el competitivo sistema global de la moda. Allí consolidó su reputación como un profesional exigente, defensor de los estándares mundiales del modelaje y de una idea que repite con frecuencia: ”la belleza para moda no es lo mismo que la belleza común“. Para Cairo, el modelaje no es una fantasía glamorosa sino una profesión rigurosa. Una carrera que exige constancia, preparación y respeto por un sistema de trabajo que involucra agencias, castings, clientes y mercados en el extranjero. Hoy, radicado en Puerto Rico y vinculado a la producción de moda, televisión y agencias internacionales, Cairo sigue defendiendo una visión clásica del oficio: observar, entrenar el ojo y apostar por ese momento casi intuitivo en el que alguien se cruza frente a uno y surge esa certeza silenciosa.

Ángel Cairo junto a la modelo y conductora televisiva Flavia Pintos.

Sin dudas, la capacidad de detectar potencial donde otros solo ven belleza común es un punto clave de su capacidad. Durante años recorrió espacios públicos buscando jóvenes con características específicas, rasgos únicos y una actitud que les permitiera una proyección antes incluso de que la propia persona imagine una carrera en la moda. Ese proceso tiene algo de intuición difícil de explicar. Cairo admite que no siempre existe un método claro: “hay algo que es imperceptible, algo abstracto que te dice que ahí puede haber una modelo”. A partir de esa primera intuición comienza un trabajo de orientación, preparación y conexión con agencias.

“Es que el modelaje no es solo glamour. Es, ante todo, una profesión exigente. Ser bella no es suficiente para ser modelo”, afirma. La carrera requiere disciplina, responsabilidad y preparación constante. La modelo trabaja con su imagen como herramienta principal y debe cuidar cada aspecto de ella: desde la postura y la presencia frente a la cámara hasta la puntualidad, la actitud profesional y el cuidado del cuerpo.

Modelos concursantes en Elite Model Look 2024.

En ese sentido, considera que una modelo necesita desarrollar un estilo propio, una forma particular de caminar, de proyectarse sobre la pasarela y transmitir emociones frente a la cámara con micro gestos entrenados. Ese “encanto único”, como él lo describe, es lo que finalmente distingue a una modelo del resto. Y aunque la industria ha cambiado en muchos aspectos, Cairo insiste en la importancia de sostener ciertos estándares que siguen vigentes en los mercados de la alta moda. Cuando trabaja con agencias europeas o norteamericanas, las exigencias físicas continúan siendo muy similares a las de la década de los 90': alturas superiores a 1,77 metros y las medidas específicas: 90-60-90, especialmente para pasarela.

Ángel Cairo Pablo Rivara

“La razón, es que la modelo de alta moda debe ser versátil. No solo desfila: también participa en sesiones fotográficas, campañas y filmaciones para las marcas. Por eso la modelo contemporánea necesita tanto presencia escénica como capacidad de actuación frente a la cámara. No basta solo con caminar bien; tiene que ser fotogénica, tener buena expresión, saber moverse, sin vergüenza”, expresó.

El rol del booker

Así como el scouter encuentra nuevos talentos con potencial, el booker gestiona sus carreras, consiguiendo castings, trabajos y contratos. Desde ese rol Ángel actúa como intermediario entre la modelo y el cliente. Se ocupa de organizar la agenda, conseguir contratos, supervisar el trabajo y orientar a cada una de las modelos sobre cómo presentarse profesionalmente. “Muchas chicas comienzan siendo menores de edad, y por eso el vínculo también incluye una relación cercana con sus familias. En esos casos el proceso se desarrolla de forma gradual, acompañando a la joven desde sus primeros pasos hasta la posibilidad de competir en eventos en el extranjero”. Aquí, su enorme diferencial como booker radica en que siempre desempeñó ese rol con muchísimo respeto y profesionalismo.

Todo un personaje en la moda

Se dice que gran parte del éxito depende de estar en el lugar, el momento y con las personas correctas, y eso es una de las cosas que Ángel valoró y buscó siempre. Según la diseñadora Gladys Turniansky, fundadora de la marca Gladys T, “Ángel es todo un personaje en el mundo de la moda local”. En la charla con PAULA recordó esos años en que la moda tenía otra movida social con participación de reconocidos diseñadores y otros hábitos al momento de vestir. Para Gladys en relación a esos tiempos, él siempre estaba presente. “La primera vez que lo vi, fue como espectador en el desfile cuando abrí Gladys T, en 1991. Él entró a la casona de Bulevar España y se sentó sin hablar casi con nadie. Desde ese entonces cada vez que había un desfile lo veía y no faltó nunca a un evento de nuestra marca. Por eso digo que él siempre estaba presente. Una vez entablamos conversación y supe a qué se dedicaba. Coincidí con él en infinidad de desfiles y en otras instancias de concursos como el de Miss Punta del Este. Siempre mantuvo una pasión real por su oficio, y se ganó el respeto de todos los que integramos esa época. Hoy entre los jóvenes a veces no se entiende lo importante que era su rol en el ambiente de la moda, pero es alguien muy reconocido y valorado, a quien le tengo mucho respeto“, resume la diseñadora.

Evolución de la industria

Testigo de la transformación radical del sistema de la moda en las últimas dos décadas, no baja los brazos y defiende su quehacer. Para Ángel Cairo el cambio más profundo ocurrió con la aparición de las redes sociales y el marketing digital. “Las marcas comenzaron a producir campañas digitales en lugar de grandes desfiles y muchas veces contactan directamente a las modelos o incluso a creadores de contenido, sin pasar por las agencias. En paralelo, surgieron nuevas herramientas como avatares digitales o imágenes generadas por IA. Este fenómeno, sumado al crecimiento de los influencers, redujo el volumen de trabajo tradicional y transformó la lógica del mercado. Sobre todo en Uruguay porque es un mercado muy chico. Sin embargo, en Puerto Rico, seguimos trabajando a la antigua usanza”, resume.

Lo bueno es que su debilidad por nuestro país persiste y vuelve religiosamente a Montevideo donde aprovecha a tomarle el pulso al mundo de la moda uruguaya. No fue casual encontrarnos con él en Sofitel, a fines del año pasado en plena Moweek. Saludarnos y conversar, fue solo uno. ¿El tema? No se necesita adivinar. ¿La esperanza? Make Uruguayan Fashion Great Again.

Para quienes aspiran trabajar en el ámbito de la moda y desean contactar a Ángel Cairo, pueden hacerlo a través de Instagram @angelcairogrien