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El País Paula Moda

Moda para papá

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Revista Paula
10/07/2026, 01:24
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Club House.
Varsity Club, Club House, Invierno 2026.<br/>
Andrés Restano

Club House

Varsity Club reinterpreta la estética de los clubes universitarios norteamericanos desde una mirada actual y sofisticada. Texturas nobles y elegancia relajada dan vida a camperas, prendas tejidas, sacos, y pantalones para crear un estilo masculino, casual y elegante.

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Tranquera

La colección Fuerza Serena se nutre de la esencia del campo uruguayo, y refleja sus bondades y valores. Inspirados en la certeza de que la energía y la calma conviven, y que en el campo como en la vida, lo importante no está en lo que se impone, sino en lo que perdura, las prendas construyen un estilo sobrio y atemporal.

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