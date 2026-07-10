Moda para papá

Club House

Varsity Club reinterpreta la estética de los clubes universitarios norteamericanos desde una mirada actual y sofisticada. Texturas nobles y elegancia relajada dan vida a camperas, prendas tejidas, sacos, y pantalones para crear un estilo masculino, casual y elegante.

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Tranquera

La colección Fuerza Serena se nutre de la esencia del campo uruguayo, y refleja sus bondades y valores. Inspirados en la certeza de que la energía y la calma conviven, y que en el campo como en la vida, lo importante no está en lo que se impone, sino en lo que perdura, las prendas construyen un estilo sobrio y atemporal.