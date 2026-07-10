Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Moda

Gucci Core: edición Crucero 2026

La colección diseñada por Demna Gvasalia se presentó en Nueva York, y transformó Times Square en una inédita pasarela urbana. La apuesta redefinió los clásicos de la marca mediante siluetas de lujo y espíritu cosmopolita. Sin perder su esencia, el lenguaje visual mostró pluralidad de estilos que se cruzaron como las calles de la ciudad.

Logo Paula negro-2.jpg
Revista Paula
10/07/2026, 01:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Gucci Cruise 2026
Gucci Cruise 2026
RONALD JI PHOTOGRAPHY
Gucci Cruise 2026
1/3
Gucci Cruise 2026
2/3
Gucci Cruise 2026
3/3

La sastrería sobria, dominada por el negro y los tonos pizarra, se reinventa con menos solemnidad, raya diplomática y fibras maleables. Todo aporta comodidad y flexibilidad para reflejar la mezcla constante entre trabajo y ocio que define a La Gran Manzana.

Gucci Cruise 2026
1/3
Gucci Cruise 2026
2/3
Gucci Cruise 2026
3/3

La colección plantea un nuevo concepto de uniforme urbano conformado por básicos, donde la elegancia y la comodidad ya no son opuestos. A su vez, revive el desafío de lograr un estilo nacido de la personalidad con la que cada habitante atraviesa la ciudad.

Gucci Cruise 2026
1/4
Gucci Cruise 2026
2/4
Gucci Cruise 2026
3/4
Gucci Cruise 2026
4/4

Gucci reescribe el lujo en la capacidad de combinar materiales y colores. Los tonos saturados y con brillo vuelven con fuerza: bordeaux, cereza, magenta y esmeralda. El denim se convierte en un indispensable, acompañado de pieles y acabados satinados.

Gucci Cruise 2026
1/4
Gucci Cruise 2026
2/4
Gucci Cruise 2026
3/4
Gucci Cruise 2026
4/4

Toda la apuesta celebra con fuerza el cuero, que se combina con pieles para sumar sofisticación y protagonismo. Las botas de caña alta y los stilettos ofrecen el complemento perfecto para estilizar cualquier outfit.

Gucci Cruise 2026
Gucci Cruise 2026
RONALD JI PHOTOGRAPHY

Con la intención de acompañar al público desde la mañana a la noche, la colección adopta maxi bolsos y accesorios de lifestyle, como el mat de yoga, y otros complementos que aportan estilo.

Gucci Cruise 2026
1/4
Gucci Cruise 2026
2/4
Gucci Cruise 2026
3/4
Gucci Cruise 2026
4/4

Pantalones anchos, fundillos bajos, pretinas dobles y superposición de prendas, son algunas de las pautas que destacan en la reconstrucción de los fondos de armario que propone la colección.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Julio 2026

Te puede interesar