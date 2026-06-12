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El País Paula Moda

Dior Cruise

Jonathan Anderson presentó su primera colección inter-season para la maison francesa, con un desfile que transformó el Museo de Arte de Los Ángeles (LACMA), en una escena de cine noir. Entre autos antiguos, humo y luces tenues, el diseñador inspiró sus looks en la época dorada de Hollywood.

12/06/2026, 01:46
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Cortesía Dior.
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DIOR
Cruise 2027 Show
www.dior.com

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