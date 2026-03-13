Plan para St. Patrick´s Festival

Cada año son más los que se suman a celebrar la cultura irlandesa y Montevideo Beer Company lo sabe, por eso este 14 de marzo vuelve a invitar al público a una fiesta épica en el Museo Oceanográfico (Rbla. República de Chile 4215). Además de Djs en vivo, contará con la participación de las bandas argentinas El Zar y 18 Kilates, la uruguaya Shambies y la experiencia bailable de FM LUZU. El inicio está previsto para las 20:00 y se extiende hasta las 05:00 horas de la madrugada. Además de las entradas generales, cuenta con áreas VIP que pueden reservarse al 094 329 659. redtickets.uy