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Plan para St. Patrick´s Festival

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Revista Paula
13/03/2026, 08:40
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DESFILE POR DIA DE SAN PATRICIO (SAINT PATRICK'S DAY) EN INGLATERRA IRLANDESES
Festival San Patrick´s En Montevideo Beer Company.

Cada año son más los que se suman a celebrar la cultura irlandesa y Montevideo Beer Company lo sabe, por eso este 14 de marzo vuelve a invitar al público a una fiesta épica en el Museo Oceanográfico (Rbla. República de Chile 4215). Además de Djs en vivo, contará con la participación de las bandas argentinas El Zar y 18 Kilates, la uruguaya Shambies y la experiencia bailable de FM LUZU. El inicio está previsto para las 20:00 y se extiende hasta las 05:00 horas de la madrugada. Además de las entradas generales, cuenta con áreas VIP que pueden reservarse al 094 329 659. redtickets.uy

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