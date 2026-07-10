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El País Paula Imperdibles

Noche en el ring: Tonga Reyno.

Clara Avellino
10/07/2026, 01:06
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Gaston Reyno
Nota a Gaston Reyno, peleador uruguayo de artes marciales mixtas, conocido como Tonga Reyno, que compite en la categoria de peso pluma, en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate en Montevideo, ND 20220523, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine

Por primera vez, Montevideo será sede de un evento histórico para los deportes de combate en Sudamérica: la BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship). Considerada la organización de boxeo a puño limpio número uno del mundo, y uno de los fenómenos de mayor crecimiento en la industria global de este deporte, el evento concentra la atención internacional y a millones de fanáticos. El encuentro tendrá como protagonista al uruguayo Gastón Tonga Reyno que regresa para defender como local el desafío más importante de su carrera. La pelea tendrá lugar el sábado 25 de julio, a las 20:00 horas, en el Antel Arena. tickantel.com.uy

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